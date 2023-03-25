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В оргкомитете чемпионата мира по боксу сообщили, что по ошибке включили музыку Чайковского

Мария Гусева
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Организаторы женского чемпионата мира по боксу по ошибке включили фрагмент Первого концерта Петра Чайковского вместо гимна Российской Федерации в честь победившей россиянки Анастасии Демурчян, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет турнира.

Сообщается, что организаторы сразу исправили эту оплошность и включили национальный гимн России.

Демурчян победила в весовой категории до 70 кг. В финале она победила австралийку Фрэнсис Скотт. По итогам трех раундов победу единогласным решением (5:0) одержала Демурчян.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта 2023 года в Нью-Дели (Индия).

Источник: ТАСС
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