Сегодня, 8 июня, завершится европейская олимпийская квалификация среди боксеров. Во вторник, как и в прошлые дни, по традиции пройдут две сессии — дневная начнется в 15.00 (по московскому времени), вечерняя — в 19.00. Если в предыдущие дни сессия проходила на двух рингах, то сегодня все состоится на одном, потому что настал день финалов.

Все олимпийские лицензии разыграны, но продолжается борьба за рейтинг и за звание победителя.

В столице Франции российские боксеры завоевали десять лицензий. На Олимпийских играх в составе сборной России выступят Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

В дневной сессии нас ждут два финала с участием россиян — в весе до 75 кг за победу поборется Зенфира Магомедалиева, а в предпоследнем бою дневной программы в ринг выйдет Андрей Замковой (до 81 кг).

Оба эти поединка и другие финалы вы можете увидеть на этой странице — здесь будет доступен прямой эфир.

Расписание финалов европейской квалификации по боксу (первыми в парах указаны спортсмены, выступающие в красном углу ринга):

Женщины до 51 кг:

Бусе Наз Чакирооглу (Турция, 1) — Чарли-Сиан Дэвисон (Великобритания)

Женщины до 60 кг:

Каролин Дюбуа (Великобритания) — Келли Харрингтон (Ирландия, 2)

Женщины до 75 кг:

Лорен Прайс (Великобритания, 1) — Зенфира Магомедалиева (Россия, 3)

Мужчины до 52 кг:

Билаль Беннама (Франция, 1) — Галал Яфай (Великобритания, 3)

Мужчины до 69 кг:

Пат Маккормак (Великобритания, 1) — Андрей Замковой (Россия, 2)

Мужчины до 81 кг:

Бенджамин Уиттакер (Великобритания, 1) — Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан, 2)

Напомним, на стадии 1/8 финала свое выступление закончили Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг) и Расул Салиев (до 52 кг). Именно они не смогли пройти сито отбора в Париже.

Вечерняя сессия начнется в 19.00, ее трансляция также будет доступна на сайте «Спорт-Экспресса».