Сегодня в Париже в 19.00 по московскому времени начнется вечерняя сессия Европейской олимпийской квалификации боксеров. Днем прошли полуфинальные поединки в один весовых категориях, вечером будут в других плюс пройдут утешительные бои, по итогам которых победители также получат путевки в Токио-2020. По итогам первых двух дней в Токио уже отобразись следующие россияне и россиянки:

Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Зенфира Магомедалиева (до 75 кг), Андрей Замковой (до 69 кг) и Глеб Бакши (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).

На этой странице мы покажем в прямом эфире мужские полуфинальные поединки.

Завтра на турнире — день финалов.

Вечер 4. Ринг А. Утешительные поединки: женщины — 51-60-69 кг, мужчины — 69-81 кг. Полуфиналы: мужчины — 63 кг.

Вечер 4. Ринг B. Утешительные поединки: женщины — 57 кг, мужчины — 75 кг. Полуфиналы: мужчины — 57-91-91+ кг.





Финальные поединки завтра пройдут только на одном ринге днем и вечером — начало трансляции в 15.00 и 19.00, трансляция также будет доступна на сайте «Спорт-Экспресса».