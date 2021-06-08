Сегодня в 19.00 (мск) в Париже начнется заключительная сессия европейской олимпийской квалификации среди боксеров. Все бои пройдут на одном ринге.

Все олимпийские лицензии разыграны, но продолжается борьба за рейтинг и за звание победителя.

В столице Франции российские боксеры завоевали десять лицензий. На Олимпийских играх в составе сборной России выступят Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

В вечерней сессии нас ждут три финала с участием россиян — в весе до 57 кг за победу поборется Альберт Батыргазиев, в весе до 75 кг Глеб Бакши, а весе до 91 кг Муслим Гаджимагомедов.

Все эти бои и другие финалы вы можете увидеть на этой странице — здесь будет доступен прямой эфир.

Расписание финалов европейской квалификации по боксу (первыми в парах указаны спортсмены, выступающие в красном углу ринга):

Женщины до 57 кг:

Ирма Теста (Италия) — Микаэла Уолш (Ирландия, 2)

Женщины до 69 кг:

Бусеназ Сурменели (Турция, 1) — Надин Апетц (Германия)

Мужчины до 57 кг:

Сэмюэл Кистохурри (Франция) — Альберт Батыргазиев (Россия)

Мужчины до 63 кг:

Дмитрий Асанау (Болгария, 4) — Софьян Умиха (Франция, 2)

Мужчины до 75 кг:

Глеб Бакши (Россия, 1) — Александр Хыжняк (Украина, 2)

Мужчины до 91 кг:

Муслим Гаджимагомедов (Россия, 1) — Эммануэль Пла Рейес (Испания)

Мужчины свыше 91 кг:

Мурад Алиев (Франция, 4) — Фрейзер Кларк (Великобритания)

Напомним, на стадии 1/8 финала свое выступление закончили Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг) и Расул Салиев (до 52 кг). Именно они не смогли пройти сито отбора в Париже.