Лобов объяснил, почему Макс Топор победит Большого Папу
Российский боец смешанного стиля Артем Лобов поделился ожиданиями от поединка между Максом Топором (Щербаков) и Большим Папой (Денис Вильданов).
Лобов считает, что у Макса Топора есть преимущество и он является фаворитом боя.
«Это очень нестандартный бой. Поэтому тут сложно дать боксерскую оценку. Но все же я склоняюсь к тому, что Щербаков выиграет этот бой. Он мобильнее, у него больше опыта», — сказал Лобов РЕН ТВ.
Большой вечер бокса в Самаре пройдет 17 декабря. Главные бои покажет РЕН ТВ.
В центральном бою боксерского шоу «Буря на Волге» на ринге сойдутся бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с бразильцем Иринеу Костой, за пояс WBA Asia South сразятся Эдгар Гукасян и боксер-профессионал из Аргентины Рикардо Вийяльба.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/914576-lobov-obiasnil-pochemu-maks-topor-pobet-bolshogo-papu
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