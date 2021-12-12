Лобов объяснил, почему Макс Топор победит Большого Папу

Российский боец смешанного стиля Артем Лобов поделился ожиданиями от поединка между Максом Топором (Щербаков) и Большим Папой (Денис Вильданов).

Лобов считает, что у Макса Топора есть преимущество и он является фаворитом боя.

«Это очень нестандартный бой. Поэтому тут сложно дать боксерскую оценку. Но все же я склоняюсь к тому, что Щербаков выиграет этот бой. Он мобильнее, у него больше опыта», — сказал Лобов РЕН ТВ.

Большой вечер бокса в Самаре пройдет 17 декабря. Главные бои покажет РЕН ТВ.

В центральном бою боксерского шоу «Буря на Волге» на ринге сойдутся бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с бразильцем Иринеу Костой, за пояс WBA Asia South сразятся Эдгар Гукасян и боксер-профессионал из Аргентины Рикардо Вийяльба.