Блогер Тарасов сообщил о серьезных травмах после боя с Дациком

Боец ММА, блогер Артем Тарасов на пресс-конференции накануне боксерского поединка против Михаила Кокляева рассказал о своем бое против Вячеслава Дацика, который был остановлен в третьем раунде, и соперник получил поражение за удар после сигнала рефери.

«К сожалению, такое бывает, на двух руках сделал пять операций. Получилось, что я не затейпировался, спонсоры поздно принесли перчатки, из-за этого такие проблемы. Было много моментов, но сейчас, научившись на своих ошибках, все должно быть хорошо. Сейчас точно не будет такого, чтобы на бой вышел без тейпов или же перчатки получил перед выходом в ринг. Не тренироваться два года и сразу выйти на бой с Кокляевым — это вызов. Но я боец по жизни и готов его принять», — сказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Ушатайка».

20 февраля 42-летний стронгмен и 30-летний блогер проведут бой по правилам бокса. В главном бою турнира «Короли ринга» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».