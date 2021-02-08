Тарасов ответил хейтерам, которые считают бойцов «клоунами» и «циркачами»

Боец ММА, блогер Артем Тарасов на пресс-конференции накануне боксерского поединка против восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева ответил хейтерам, которые всерьез не воспринимают такие бои.

«Я хочу ответить тем, кто называет нас клоунами и циркачами. Мы два взрослых мужика, у которых есть семьи и дети. Нам есть чем заняться, но сегодня мы решили выйти в ринг, показать, что мы сильные. Также хочется сделать шоу для зрителей, для моей аудитории, для аудитории Михаила и для всех зрителей, которые нас смотрят», — сказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Ушатайка».

20 февраля 42-летний стронгмен и 30-летний блогер проведут бой по правилам бокса на турнире «Короли ринга». В главном поединке вечера встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».