Тарасов назвал причину боя с Кокляевым

Боец ММА, блогер Артем Тарасов на пресс-конференции накануне боксерского поединка против Михаила Кокляева рассказал, почему решил выйти в ринг против данного соперника.

«Хотелось славы? Нет, я с большим уважением отношусь к Михаилу, к его успехам и его карьере. Спрашивал у тренера: «Почему мне так тяжело дается бокс?». А тот ответил, что его нужно полюбить. К сожалению, полюбить его я так и не сумел еще. Просто хотелось в жизни испытать что-то новое. Я видел, как он работал в бою с Александром Емельяненко, и был откровенно неплох. Я буду драться и пытаться доказать, что сильнее», — сказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Ушатайка».

20 февраля 42-летний стронгмен и 30-летний блогер проведут бой по правилам бокса. В главном бою турнира «Короли ринга» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».