Блогер и боец Артем Тарасов перед поединком с Тайсоном Дижоном заявил, что он достойный соперник.

«Я буду кушать Тайсона на завтрак. Точнее, на ужин в данном случае (...) Ну что, Тайсон? Артем «Холифилд» Тарасов идет за тобой. И в этот раз я откушу тебе ухо!



Соперник достойный в этот раз. Он не является ни качком, ни Дациком, а является реальным боксером. Но от этого интереснее", — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

В Москве, 13 августа, состоится «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало — в 23.00 (мск).