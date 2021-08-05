Блогер Тарасов — о поединке с Дижоном: «Я буду кушать Тайсона на завтрак»
13:47
Блогер и боец Артем Тарасов перед поединком с Тайсоном Дижоном заявил, что он достойный соперник.
«Я буду кушать Тайсона на завтрак. Точнее, на ужин в данном случае (...) Ну что, Тайсон? Артем «Холифилд» Тарасов идет за тобой. И в этот раз я откушу тебе ухо!
Соперник достойный в этот раз. Он не является ни качком, ни Дациком, а является реальным боксером. Но от этого интереснее", — цитирует Тарасова РЕН ТВ.
В Москве, 13 августа, состоится «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало — в 23.00 (мск).
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