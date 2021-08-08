Боксер Гильермо Джонс считает Кудухова сильным соперником

Панамский боксер Гильермо Джонс высказался об ожиданиях от боя с россиянином Виталием Кудуховым.

«Я счастлив, потому что Россия позвала меня еще раз приехать, я замечательно себя чувствую. Я видел бой Кудухова на видео, парень хорошо боксирует. Сильный соперник. В любом случае, Денис позвал меня боксировать в тяжелом весе, поэтому почему бы и нет?» — цитирует Джонса РЕН ТВ.

Панамец также отметил, что ему приятна ненависть россиян.

Поединок пройдет в Моске 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который РЕН ТВ покажет в прямом эфире. Начало — в 23.00 (мск).