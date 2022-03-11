В федерации бобслея России ответили на вопрос о дополнительном иске в CAS

Глава Федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина ответила на вопрос «СЭ» о возможности подать дополнительный иск в CAS (Спортивный арбитражный суд. — Прим. «СЭ»).

«Сейчас этот вопрос изучается юристами, и идут консультации с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ. Мы планируем пойти в CAS, но все должно быть продумано и согласовано», — сказала Аникина «СЭ».

2 марта исполком Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) единогласно согласился приостановить членство Федерации бобслея и скелетона России.