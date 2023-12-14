Биатлонисты зарубились в стрелковых дуэлях. Они пробуют новые форматы

Калинина и Бабиков победили в прологе на этапе Кубка Содружества в Уфе

Титул самого быстрого и надежного стрелка получили Антон Бабиков и Любовь Калинина.

Биатлон. Кубок Содружества. Уфа

Стрелковый пролог

Мужчины

1. Антон Бабиков

2. Кирилл Бажин

3. Михаил Бурундуков

Женщины

1. Любовь Калинина

2. Анастасия Шевченко

3. Виктория Сливко

С нынешнего сезона Союз биатлонистов России ввел новые старты — прологи. Это неофициальные развлекательные соревнования, которые разогревают зрителей перед началом этапов Кубка России и Кубка Содружества. Первый пролог был лыжный, его провели в Ханты-Мансийске. Биатлонисты спорили, кто быстрейший ходом, без заезда на рубежи. Победы достались Анне Грухвиной и Александру Корневу. Второй пролог должен был пройти в Тюмени, но этап отменили из-за низких температур. Перед началом этапа Кубка Содружества на стадионе в Уфе было тоже морозно. Тем не менее прологи состоялись. На этот раз стрелковые.

Формат

Изначально биатлонисты поделились на команды. Четыре капитана еще в Хантах выбирали себе коллектив из восьми человек, включая самих капитанов. Так появились команды «Дети Александра Пака» Натальи Гербуловой, «Короли тихого часа» Александра Логинова, «Чак-Чак Норрис» Эдуарда Латыпова и «Одной правой» Ирины Казакевич.

На прологи в Уфе каждый клуб делегировал двух мужчин и двух женщин. Спортсмены соревновались в дуэльной стрельбе на выбывание. Для итоговой победы нужно обыграть трех соперников: в четвертьфинале, полуфинале и финале. Биатлонистам необходимо быстрее оппонента закрыть пять мишеней из положения лежа и пять — стоя. Для этого у каждого есть максимум 13 патронов — две полные обоймы и три допа. Если один из спортсменов не закрыл все мишени за 13 выстрелов, то победителем становится тот, кто поразил все, даже если он был медленнее соперника. Но чаще решала именно скорость, потому что биатлонисты в целом справлялись с закрытием двух установок.

Пристреливаться участникам помогал двукратный призер Олимпиады Александр Логинов. Причем он выручил не только представителей своей команды, но и конкурентов.

— На кого сам ставил? — вопрос Логинову от «СЭ».

— Если честно, не делал никаких прогнозов. Естественно рассчитывал на то, чтобы команда наша была как можно выше.

— Привычна такая роль? Знаю, что ты часто пристреливаешь ребят из своей команды.

— Главное, чтобы ребята доверяли. Много спортсменов подошли и попросили помочь. Я показал. Поэтому ничего ответственного я не почувствовал.

— Ты всем помогал? Даже тем, кто не из твоей команды?

— И другой команде помогал.

— Как тебе такой формат?

— Отличный. Азарт однозначно здесь присутствует. Если бы не было азарта, думаю, все стреляли бы на ноль. Тут все профессиональные биатлонисты, которые умеют стрелять хорошо и быстро, но захлестывали эмоции. Поэтому были и промахи.

Александр Логинов. Фото СБР

Драматичный финал у женщин

Из капитанов в стрелковом прологе участвовал только Эдуард Латыпов. Но его путь к медалям и призовым остановили представители команды «Короли тихого часа». Сначала Антон Бабиков обошел его в башкирском полуфинале, а затем в дуэли за третье место Латыпов уступил Михаил Бурундукову.

В финале Бабиков был сильнее одного из самых быстрых стрелков сезона Кирилла Бажина. После соревнований Антон рассказал «СЭ», что домашний уфимский стадион здесь ни при чем.

— Насколько родные стены помогают?

— Не отношусь к этому как к помощи или излишнему стрессу. Рад, что пришли молодые биатлонисты. Хотелось показать, что в любых условиях, даже когда не наш стандартный формат, нужно уметь работать. Вроде бы это не чемпионат мира. Но все равно этот формат непривычный. Здесь тоже нужно уметь бороться.

— Азарт чувствовал?

— Да, конечно. Плюс холод вносил свои коррективы. Неплохо. Вполне весело прошло.

— К пристрелкам Логинова, наверное, уже привык?

— Да. На нашем уровне мы не говорим товарищу поправку или как нужно сделать. Мы просто показываем, как ты отстрелял. А какую нужно делать, мы уже сами принимаем решение. Я доверяю абсолютно Александру. Никаких проблем нет.

— Сам на себя ставил?

— Нет. Думал, что кто-то будет более рискованно стрелять. За 39 секунд стрельнул в финале. Думаю, что летом мы можем в районе 32-33 секунд. Сейчас из-за того, что скользко, холодно, не такие быстрые показатели сегодня. Больше мандража. Приходилось отталкиваться от соперников.

В женском финале развернулась драма. Быстрее свою стрельбу произвела Любовь Калинина, однако она оставила один черный глазок. Ее соперница Анастасия Шевченко прекрасно понимала ситуацию: закрываешь все — побеждаешь. При этом можно уже было никуда не спешить и спокойно выцеливать. Шевченко с напряжением не справилась.

Любовь Калинина. Фото СБР

— Думала, что ты окажешься первой в этой компании? — вопрос к Калининой после финала.

— Честно, нет. Старалась об этом не думать, просто концентрируюсь на своих действиях.

— Что главное в дуэльной стрельбе?

— Это умение себя успокоить. Отдельно я к этому прологу не готовилась. Просто я люблю быстро стрелять.

— За победу дают 50 тысяч, хорошие призовые?

— Да, очень даже хорошие. Такой формат очень интересный. Вроде бы не гонка, но тоже очень волнительно, стараешься. Очень приятно победить в таких соревнованиях.

— От основных стартов это не отвлекает? Или это хороший разогрев?

— Хороший разогрев. Ты очень сильно отвлекаешься, что очень хорошо: получается разгрузиться перед главными стартами. Очень здорово, что у нас у всех такие разные команды: в жизни мы представляем разные регионы, а тут мы вместе. Очень здорово быть вместе, например, с Эдуардом Латыповым или Лизой Каплиной.

— Насколько это хорошая тренировка перед завтрашним спринтом?

— Думаю, что для меня этот турнир был хорошим, чтобы успокоиться, а победа как-то придает мне уверенности.