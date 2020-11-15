Россию оправдали в скандале с IBU. Нашим мучениям конец?

Следователи не нашли фактов сокрытия дел о «русском допинге» прежнего руководства Международного союза биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал сообщение о результатах расследования деятельности бывшего главы организации Андерса Бессеберга. Расследование проводила специально созданная независимая комиссия под руководством британского юриста Джонатана Тейлора. У комиссии есть некоторые претензии к Бессебергу и людям из его команды — подозреваемым дано время, чтобы дать аргументированный ответ. При этом в обращении особо подчеркивается, что IBU тайно не передавал России никаких данных по «грязным» биологическим паспортам биатлонистов. Это обвинение в свое время стало одной из причин частичного отстранения нашего Союза биатлонистов, из-за которого СБР вынужден платить «допинговый налог» и лишен права на проведение международных соревнований.

В чем обвиняли Бессеберга

Ранее уже появлялась информация о снятия с Бессеберга обвинений норвежскими правоохранительными органами. Поскольку комиссия Тейлора тесно сотрудничала с прокурорами из Норвегии (подданым которой является обвиняемый функционер) и Австрии (где находится штаб-квартира IBU), было бы странно, если бы выводы биатлонного следствия оказались иными. Увы, в расследовании вновь оказались не задействованы российские силовики. Сотрудничества в этой сфере почему-то не получается, и мы слышим только взаимные обвинения. Сейчас звучала мысль, что Тейлор отказался от запросов в Россию из-за сложного процесса согласований. Насколько это правда, проверить невозможно.

74-летнего Бессеберга, который был основателем IBU и возглавлял эту организацию с 1973 по 2018 год, обвиняли в многочисленных эпизодах коррупции в последние шесть лет президенства. Вместе с генеральным секретарем IBU Николь Реш он якобы получил взятки в общей сложности на сумму около 300 тысяч долларов. Предполагалось, что львиная доля этой суммы была получена от российской стороны в обмен за закрытие допинговых дел и незаконную передачу российской стороне информации о проблемах с паспортами крови наших спортсменов. Говорили о 65 случаях манипуляции с биопаспортами.

Также ходили слухи, что российская сторона якобы поставляла престарелому норвежцу проституток в обмен на продвижение кандидатуры Тюмени для проведения чемпионата мира 2021 года. Делегаты конгресса IBU в Кишиневе, на котором проходили выборы, якобы получили от 25 до 100 тысяч евро за каждый голос в пользу российской заявки. В итоге Тюмень опередила чешский Нове Место, который считался фаворитом. Итоги этого голосования впоследствии были отменены — чемпионат мира 2021 года пройдет в словенской Поклюке. Часть обвинений в адрес Бессеберга и его команды строились на заявлениях беглого российского ученого Григория Родченкова.

Как шло расследование

Австрийская полиция еще весной 2018 года провела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге и изъяла документы, якобы свидетельствующие о коррупции Бессеберга и Реш. Вскоре после этого была создана комиссия Джонатана Тэйлора, который также возглавлял комитет ВАДА по соответствию. Сейчас Тейлор говорит, что за два года его комиссия изучила порядка 70 тысяч документов. Информация поступила от правоохранительных органов Австрии и Норвегии, ВАДА, РУСАДА, СБР и информатора Григория Родченкова. Среди допрошенных, по данным ТАСС, был бывший глава СБР и вице-президент IBU Александр Тихонов. Комиссия выявила ряд возможных нарушений правил IBU с 2008 по 2018 год, но в «деле с русскими биопаспортами» все вроде бы чисто.

— Из слов Родченкова следовало, что бывшее руководство IBU покрывало русских допингистов. Независимая комиссия доказала, что никакого сговора не было, — заявил в интервью «СЭ» известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. — И мы уже не первый раз уличаем поддельные подписи Родченкова и его ложь. У меня вопрос к заинтересованным в этой истории: он по-прежнему для вас бесценный информатор, кристально честный человек, который продолжает вскрывать недостатки в Российской Федерации? Мы знаем недостатки, которые у нас есть. В том числе и в допинговой сфере. Мы сами с ними справляемся. Но вопрос открытый — они продолжают верить вруну. Когда вот эта цепочка прервется? Я в своем Telegram-канале написал: «О'кей, чувак, выйдешь из ж..., давай какие-то новые показания». Теперь еще один факт в биографии Родченкова — он соврал. Они верят вруну. Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек.

— Это решение независимой комиссии как-то восстановит репутацию России?

— Лишняя соломинка горб верблюду ломает. Как мне кажется, в этом смысле лишний фактор груза на этом кудрявом козлике тоже гирей повиснет. Считаю, что компетентные люди обязаны обратить внимание на это. Они доверяют вруну.

— Нападки на Россию по теме допинга продолжатся?

— Это разговоры в пользу бедных. Это один факт, который вскрылся. Независимая комиссия подтвердила, что не было сговора. Она некоторым образом сыграла и на нашей стороне. Я не буду сюда приплетать политику, просто жду, к чему приведут разбирательства по поводу Московской лаборатории. Но то, что Родченков попадается на лжи, даже не настораживает — потихонечку начинаем смеяться над этими доводами.

Что странного в этой истории

Похоже, в IBU не удалось провернуть сценарий, который сработал в коррупционных делах прежнего руководства Международной федерации футбола и Международной федерации легкой атлетики. Однако оправдание России по делу о «биопаспортах», увы, не отменяет многочисленных допинговых дел в отношении наших биатлонистов — дел, которые либо уже завершены, либо находятся в стадии расследования. В частности, IBU не собирается отказываться от обвинений в адрес Евгения Устюгова, который лишен всех олимпийских наград как раз на основании данных биопаспорта. Также актуальной остается дисквалификация олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой за остарин.

Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года. Екатерина Глазырина уже отбыла одну дисквалификацию и теперь отстранена из-за новых обвинений. Ольга Зайцева только что признана CAS виновной по «сочинскому делу», при этом Яна Романова и Ольга Вилухина были оправданы. А еще у нас в недавнем прошлом были допинговые истории Александра Логинова, Ирины Старых, Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко. И это только самые громкие дела — притом что допинговых разоблачений в биатлонных сборных других стран практически нет. Утверждать после этого, что IBU при Бессеберге куда-то прятал дела россиян, в высшей степени странно.

За расследование последних допинговых дел Россия уже заплатила IBU более 700 тысяч евро компенсации и, кроме того, оплачивает работу комиссии по восстановлению СБР. До тех пор пока этого восстановления прав не произойдет в полном объеме, наша страна не сможет проводить этапы Кубка мира, а также чемпионаты мира и Европы, в том числе среди юниоров. Последним большим стартом в России стал этап Кубка мира в Тюмени в марте 2018 года. Как раз незадолго до него Андерс Бессеберг сложил с себя полномочия главы IBU.