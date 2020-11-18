Стал известен состав сборной на стартовые этапы Кубка мира — в него вошли 12 спортсменов, и случилось сразу несколько ярких камбэков и дебютов.

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Семен Сучилов

Женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Тамара Воронина, Анастасия Гореева

Состав на стартовые этапы Кубка мира всегда спорный, но в этот раз цена попадания в заявку высока как никогда. Кубка IBU в этом году не будет минимум до Нового года, а скорее всего и вообще. Получается, что резервистам просто негде проявлять себя, чтобы попадать в сборную. Кубок России обещает быть представительным, но ведь и Кубок мира в этом году необычный.

Два стартовых этапа подряд пройдут в финском Контиолахти (28-29 ноября, 3-6 декабря), а следующие два — в австрийском Хохфильцене. Все они будут в закрытом «пузыре», то есть позвать кого-то из резерва по ходу этапа мы, скорее всего, не сможем. Получается, что единственная контрольная гонка в середине ноября определила для наших биатлонистов как минимум половину сезона. Будешь ты соревноваться с лучшими на Кубке мира или мотаться по морозным трассам Кубка России? Почти как по Шекспиру — быть или не быть...

Нет уверенности, что Кубок мира продолжится после финских этапов

— В целом состав был более или менее очевиден, — заявил в интервью «СЭ» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Кто был сильнее по ходу подготовки, тот в него и попал. Посмотрим, что будет в Контиолахти. Потому что уверенности, что Кубок мира потом продолжится, у меня лично нет.

— Вас не смущает попадание в заявку спортсменов, которые регулярно хорошо проходят отборы, а потом никак себя не проявляют? Семена Сучилова, например?

— Такое было во все времена, что есть люди, кто хорошо бежит только внутри страны, а есть — кто на международных стартах. Как с этим бороться, сложно сказать, потому что есть же принципы отбора. И если их нарушать, регионы начнут совершенно справедливо возмущаться.

— Почему даже в шестерке не нашлось места для наших лучших молодых спортсменов Карима Халили и Игоря Малиновского?

— Сложно сказать, мы же не видели их в нынешнем состоянии. Со стороны критиковать-то легко. Если молодые вообще слабые на сегодняшний день, то какой смысл их везти? Тут тренерам лучше всего полагаться на собственную чуйку. Потому что, как бы ты ни решил, всегда найдутся недовольные.

— Учитывая, что Кубка IBU не будет, получается, что один ноябрьский контрольный старт для кого-то определил весь сезон? Как с этим быть?

— Думаю, сейчас стоит пересмотреть критерии отбора, так как статус Кубка России стал значительно выше. И спортсменов, кто стабильно там выступает, напрямую отправлять на Кубок мира.

Юниоров не должен тренировать человек, который непонятно откуда взялся

— В женской сборной четыре из семи спортсменок, то есть больше половины, представляют один регион и одного тренера. Это нормально?

— Если это действительно сильнейшие, то почему бы нет? Но в данном случае просматривается предвзятое отношение и определенные региональные предпочтения. Я считаю, это неправильно. Если ты стал старшим тренером, все личностные и региональные предпочтения надо забыть. Но давайте дадим возможность Михаилу Викторовичу (Шашилову, старшему тренеру женской сборной. — Прим. «СЭ») это опровергнуть. Я думаю, будет много аргументов против этого состава, но вдруг? Посмотрим, как пройдет первый этап, а потом уже можно будет делать какие-то выводы.

— Уход в декрет Екатерины Юрловой — это большой удар для женской команды?

— Всегда возникают тяжелые моменты, когда лидер уходит и кажется, что без него дальше существовать невозможно. Примерно такое было, когда умирал Брежнев. Чтобы избежать таких моментов, нужно развивать стратегическое планирование и в целом биатлон. А у нас никакой стратегии нет. Если с юношами и юниорами работают не профессионалы высшей пробы вроде Лопухова или Гурьева, а человек, который непонятно откуда взялся (старший тренер по юниорам Николай Большаков. — Прим. «СЭ»), и ему вдруг отдали наше самое ценное — резерв. Зачем — чтобы их форсировать, показать сиюминутный результат на юниорском первенстве, а потом мы этих спортсменов никогда больше не увидим?

— Кстати, самая молодая в команде — 21-летняя Анастасия Гореева. Верите в ее перспективы?

— Если Настя сейчас хорошо себя чувствует и готова функционально, то почему бы и нет. У нас Юрий Кашкаров в 20 лет стал олимпийским чемпионом, кстати, самым молодым за всю историю биатлона. В 1984-м мне самому был 21 год, что тут такого? В таком возрасте вполне можно даже выигрывать. Если спортсмену есть что показать и предложить на уровне Кубка мира — нужно его туда отправлять, а не выдерживать на Кубке России. ?