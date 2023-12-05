Биатлонистов в Тюмени ждет погодная лотерея. Отменят ли гонки Кубка России?

Стреляющих лыжников могут остановить экстремальные морозы.

Сильнейшие биатлонисты России и Белоруссии после сдвоенного этапа Кубка России в Ханты-Мансийске перебрались в Тюмень. Однако погода в Сибири явно не радует участников и организаторов, пусть пока решено отменить только пролог, а спринт перенести с 9 на 6 декабря. Дело в том, что во второй половине недели даже днем в Тюмени ожидается, если верить синоптикам, температура в диапазоне от минус 25 до минус 33 градусов мороза. Бегать в таких условиях не просто неприятно, но и небезопасно.

Спасут ли переносы?

Изначально в Тюмени собирались провести новомодный пролог, а затем индивидуальные гонки, спринты и преследования. Вот только план пришлось оперативно менять. Сперва после консультаций с капитанами четырех команд было решено отменить пролог в виде лыжных спринтов на 100 метров, который изначально хотели провести 5, 6 или 7 декабря. В итоге решено было начать в среду, 6 декабря, с мужского и женского спринтов — по прогнозам, как раз в этот день морозы начнут усиливаться — утром предсказывают минус 20, а днем уже минус 23-25. Точное время стартов в Союзе биатлонистов России не называют, не исключено, что гонки передвинут пораньше, дабы провести их в более-менее приемлемых с точки зрения температур условиях. А дальше, судя по всему, будет только хуже.

«Решение по каждой гонке будет приниматься, согласно правилам, в день проведения дисциплин. Будем следить за погодой», — сказал сайту федерального спортивного телеканала вице-президент СБР по проведению соревнований Иван Мелихов. Как отметил исполнительный директор СБР Александр Пак, в пятницу и субботу, согласно прогнозу, ожидается «максимальная жесть». В такой ситуации индивидуальные гонки (они же еще и самые длинные), не исключено, пойдут «под нож» с большей вероятностью, а более компактное преследование попробуют спасти. Хотя прогнозы меняются и, к примеру, 5 декабря днем в субботу прогнозировали минус 25, а в воскресенье — минус 29.

Само собой, даже если гонки проведут, возможны отказы целого ряда ведущих биатлонистов от участия в соревнованиях — обмораживаться и потом болеть никто не хочет. К примеру, Даниил Серохвостов в связи с плохим иммунитетом и аллергической астмой намерен крепко подумать, бежать в мороз или нет.

Александр Логинов. Фото Андрей Аносов, СБР

Логинов начинает возрождаться

Безусловно, возможная отмена стартов из-за погоды станет не самым лучшим вариантом для тех, кто сейчас, что называется, на ходу. В общем зачете Кубка топ-3 составляют Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин и Антон Смольский у мужчин и Кристина Резцова, Наталия Шевченко и Елизавета Каплина у женщин. Но и другие биатлонисты показывают, скажем так, любопытные результаты.

Прежде всего отметим экс-чемпиона мира и призера Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Логинова. В прошлом сезоне Логинов по ряду причин, прежде всего из-за проблем со здоровьем, выступал крайне редко и без особых успехов. Так, в рейтинге СБР он занял только 39-е место. А затем отказался от централизованной подготовки. По его словам, всю весну и июнь с июлем он жил с мыслями о завершении карьеры, поскольку просто не мог нормально тренироваться. Затем самочувствие стало получше, но все равно проблемы со здоровьем не позволяли готовиться к сезону-2023/24 в полном объеме. От себя Александр не ждал высоких результатов, однако в гонке преследования этапа Кубка страны в Ханты-Мансийске прорвался на второе место с восьмого после спринта. И хотя в Большом масс-старте Логинов стал лишь 14-м, он показал, что даже в неидеальном состоянии способен бороться сейчас за победы или как минимум за призовые места. В общем зачете он, кстати, идет четвертым.

Евгений Сидоров, Эдуард Латыпов, Антон Смольский. Фото Союз биатлонистов России

Также нельзя не отметить взлет Евгения Сидорова. Несколько лет назад биатлонная общественность сильно критиковала СБР за решение включить Евгения в резервный, а затем и в основной состав сборной, он не блистал на этапах Кубка IBU. Но, как выяснилось, потенциал Сидорова весьма высок, что он и доказывает сейчас, в 26 лет. Серебро в спринте в Ханты-Мансийске с двумя нулями — это топ-результат. Да и в преследовании он вполне мог финишировать в тройке, но после 15 точных выстрелов завалил (три промаха) стрельбу на заключительном рубеже и стал лишь восьмым. В общем зачете Кубка он идет шестым. Само собой, отметим и Бажина, вышедшего на новый уровень в этом сезоне.

У женщин после гонок в Ханты-Мансийске, помимо Резцовой, вернувшейся из декретного отпуска, особо отметим Наталию Шевченко. Будучи сильной лыжницей, 23-летняя биатлонистка подтянула и стрельбу и сразу стала одним из лидеров в России. О чем свидетельствует и ее победный дубль в спринте и преследовании. Посмотрим, как Наталия будет прогрессировать дальше. И если повезет, сделаем это уже на текущей неделе в Тюмени.

Расписание третьего этапа Кубка России в Тюмени

6 декабря, среда

9.00 — Спринт. Женщины

12.00 — Спринт. Мужчины

7 декабря, четверг

9.00 — Индивидуальная гонка. Женщины

12.00 — Индивидуальная гонка. Мужчины

10 декабря, воскресенье

9.00 — Большой масс-старт. Женщины

12.00 — Большой масс-старт. Мужчины

Время московское.

Гонки могут быть перенесены на другое время и дату или отменены в зависимости от погодных условий.