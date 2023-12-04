Лыжи и биатлон страдают от мороза. Переносят не только гонки, но и целые этапы

Зима в России вносит изменения в расписание декабрьских стартов.

Сезон в зимних видах спорта вроде бы только-только стал разгоняться, однако его уже тормозит погода. В регионы, где должны пройти ближайшие старты Кубка России в лыжных гонках и биатлоне, надвигаются крепкие морозы. Ожидается, что температура упадет до минус 25 градусов и даже ниже, что несовместимо с проведением соревнований.

В лыжах — отмена, в биатлоне — пока перенос

Следующей остановкой лыжников должен был стать город Чусовой Пермского края. Причем третий этап Кубка России планировали провести в формате мини-тура. То есть призовые полагаются не только за каждую гонку, но и за итоговые места на этапе. В прошлом году в Чусовом тоже был мини-тур, в котором победителями стали Александр Большунов и Вероника Степанова, получившие дополнительные 200 тысяч рублей.

Но в нынешнем сезоне эти призовые, кажется, не будут разыграны. Об отмене этапа заговорили 2 декабря, взглянув на прогноз погоды. «В Чусовой мы в любом случае поедем, а уже на месте будут приниматься решения о проведении гонок. Не исключаю вероятности переноса этапа. Может быть, не целиком, а отдельные гонки, но пока давайте не загадывать, — объяснял тренер Юрий Бородавко «Чемпионату». — Есть температурные нормативы, при которых допускается проведение гонок. Никто не собирается издеваться над спортсменами и загонять их на гонки в сильный мороз».

Через сутки прогнозы не изменились. Решили, что на этап в Пермский край даже не имеет смысла ехать. «Чусовой отменен. Ребята из группы Юрия Викторовича Бородавко до 12-го могут провести время дома. Но большинство сразу поедет из Тюмени в Кирово-Чепецк, чтобы минимизировать количество переездов и контактов, — написал у себя в соцсетях журналист Андрей Романов.

Планируется, что отмененные гонки проведут на этапе в Кирово-Чепецке. Этап должен был стартовать 20 декабря, но, похоже, из-за этого начнется раньше — 13 или 14 декабря. Как сообщается, не все отмененные гонки Чусового перенесут в Кирово-Чепецк, а только спринты и разделки. Значит, нового мини-тура без пасьютов не получится.

Биатлонисты из Ханты-Мансийска перебираются в Тюмень. Здесь тоже ожидают экстремальные условия. Весь этап под угрозой, но пока сделали один перенос. Мужской и женский спринты, стоявшие в расписании в субботу, хотят провести пораньше — в среду. Однако и в четверг, когда должны пройти индивидуальные гонки, и в воскресенье, когда планируются масс-старты, прогнозируют от -26 и ниже.

Фото СБР

Не ниже 20 градусов в средней и южной полосе России

От сильных морозов биатлон страдал в прошлом году. Погода серьезно подпортила старт сезона. Из восьми первых гонок провели только три. Под отмену попали две гонки преследования и две классические эстафеты в Ханты-Мансийске, а также индивидуальная гонка у женщин в Увате.

Дальше все пошло по расписанию, однако в том же Увате стало не намного теплее. Некоторые спортсмены и тренеры уверяли, что соревноваться еще рано, ведь условия по-прежнему непригодные. «Минус 28. Посмотрю на кровати», — писала перед спринтом на втором этапе Динара Алимбекова. Тогда на старт не вышли 21 биатлониста из 62 заявленных. Ярко выступил тогда Михаил Куклин — муж и тренер Ларисы Куклиной: «Погода за 1 час 15 минут до старта? На стадионе минус 26! На дальних петлях в лесу, возможно, холоднее. Короче, проводят от безысходности. По традиции никого критиковать нельзя! Они бегали и в минус 30. Без кальсон. Чувствую, этот несчастный градусник оторвут, а то лодку, понимаешь, раскачивает».

В лыжных гонках в прошлом сезоне все прошло по расписанию. Савелий Коростелев на фоне переносов в биатлоне рассказывал «СЭ», что обычно у них подобного не бывает: «Очень редко. В основном старт переносят на пару часов. Этого достаточно, чтобы выступать. Сейчас даже не вспомню, чтобы какие-то гонки отменяли. В том году бежали в Малиновке, было порядка минус 22, но гонку не отменили».

Правда, в лыжных гонках не нужно останавливаться на морозе и замерзшим пальцем нажимать на курок винтовки, однако в регламенте проведения соревнований есть допустимые значения. «Если температура в самой холодной точке трассы ниже минус 20 градусов Цельсия (в районах средней и южной полосы Российской Федерации) или минус 25 градусов Цельсия (в северных и приравненных к ним районах), жюри должно принять решение о переносе или отмене соревнований. При сложных погодных условиях (например, сильный ветер, высокая влажность воздуха, сильный снегопад, высокая температура) жюри может после консультации с представителями команд и руководителем медицинской и спасательной службы соревнования перенести или отменить соревнования», — говорится в правилах на сайте ФЛГР.

Биатлонисты во время гонки. Фото СБР

Мороз — угроза для астматиков

В Европе организаторы чаще страдают из-за слишком теплой погоды. Однако это не относится к этапу по лыжным гонкам в финской Руке. В последние годы там традиционно открывают сезон и обычно проблем со снегом не испытывают.

Во время масс-старта в Руке в нынешнем сезоне температура опустилась до минус 18. Погода ударила по больному месту шведского лыжника Калле Халварссона: «Я отморозил себе член, по-настоящему! Болело нереально. Черт, мне пришлось лежать 10 минут, прежде чем все разогрелось. Это ужасно. Хорошо, что у меня будет второй ребенок, потому что в будущем будет тяжеловато, если все продолжится так, как сейчас. Могу ли я описать боль? Нет. Кто знает, тот поймет. Могу сказать только, что это худшее, что вы можете испытать в жизни», — цитирует шведа Expressen.

Если наши лыжники готовы бегать и в минус 22, то для некоторых европейцев такая температура представляет серьезную угрозу для здоровья. Все дело в том, что спортсмены, получившие терапевтические исключения на сальбатумол, испытывают дыхательные проблемы на морозе. На это напирает Халварссон, который сейчас предлагает повысить допустимый температурный порог с минус 20 до минус 15. «За прошедшие годы мы убедились, что у нас есть проблема с холодовой астмой. Все бегают с противоастматическими препаратами. Если немного повысить температурную границу, можно решить множество проблем».

Несмотря на абсурдность, в FIS, кажется, готовы рассмотреть предложение шведа. «Есть медицинское объяснение, почему предел составляет минус 20, но здесь возможна дискуссия», — приводит слова рей-директора организации Михала Ламплота NRK.

В России подобные изменения представить невозможно. Иначе мы рискуем, что сезон будет начинаться только в марте, а заканчиваться в апреле.