Резцова одерживает долгожданную победу. У Латыпова — два золота в Ханты-Мансийске

Лидеры сборной России постепенно выходят на свой уровень.

Кубок России по биатлону-2023/24

2-й этап, Ханты-Мансийск

Большой масс-старт, женщины

1. Кристина Резцова — 36.45,7 (1)

2. Анастасия Гришина — 11,6 (1)

3. Екатерина Носкова — 37 (2)

Большой масс-старт, Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 42.17,9 (3)

2. Антон Смольский (Белоруссия) — 12,8 (2)

3. Кирилл Бажин — 20,4 (4)

В ноябре Кристина Резцова признавалась, что ей тяжело далась вторая беременность, поэтому набор физической формы идет более слабыми темпами. К тому же в конце октября двукратный призер Олимпийских игр потеряла маму, знаменитую лыжницу и биатлонистку Анфису Резцову. Поэтому относительные неудачи лидера сборной на первых стартах сезона были предсказуемые. Но уже на втором этапе Кубка России Кристина смогла показать свой великолепный ход. В спринте ее смогла опередить только Наталия Шевченко, а в масс-старте Резцовой-младшей не было равных. Порадовал своих болельщиков и другой герой Игр в Пекине Эдуард Латыпов, который выиграл в Ханты-Мансийске две гонки из трех, закрепившись в лидерах общего зачета.

Злость после пасьюта

Осенью Кристина Резцова, анонсируя свои цели на внутренние соревнования, говорила, что хочет выигрывать на российских стартах с преимуществом в две минуты, чтобы потом приехать на Кубок мира и выигрывать по полторы. Амбициозная задача. Однако длительный простой, связанный с декретным отпуском, дал о себе знать. Гонки на Кубке Лиги клубного биатлона Кристина рассматривала как контрольную тренировку. «Может, кто-то специально подводился к этим двум гонкам, но я — нет». В итоге 10-е место в масс-старте и третье в гонке преследования. Впереди были белорусская биатлонистка Анна Сола и Елизавета Каплина, а бронзу Резцова вырвала в финишной разборке с Викторией Сливко.

На первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске Кристина не смогла затащить хозяев на подиум в смешанной эстафете. В компании с Каплиной, Дмитрием Ивановым и Петром Пащенко команда ХМАО заняла четвертое место. Резцова на первом огневом рубеже допустила сразу три промаха, позже объяснив, что свинец от патрона попал ей в глаз, что значительно осложнило ситуацию. В экспериментальном лыжном спринте на 100 метров Кристина стала седьмой.

Кристина Резцова. Фото СБР

Подиумы вернулись к Кристине на втором этапе. В спринте она стала второй, в плотной борьбе опередив Наталью Гербулову и Тамару Дербушеву, однако уступив более 15 секунд Наталии Шевченко. Хотя обе спортсменки не допустили промахов. Казалось, что Кристина возьмет реванш в гонке преследования, но там Шевченко вновь была вне конкуренции: с двумя промахами привезла серебряному призеру Каплиной более 13 секунд. Резцова же с тремя промахами стало только 13-й.

Лидер сборной смогла реабилитироваться в масс-старте. «После пасьюта немного разозлилась на себя из?за случившегося, но потом отпустила ситуацию. Понимала, что в воскресенье будет мой день». Кристина практически идеально прошла четыре огневых рубежа (один промах), финишировав в гордом одиночестве. Отметим, что второе место заняла 20-летняя Анастасия Гришина. Для уроженки Алтайска это первая медаль на таком уровне. Третьей стала Екатерина Носкова. Ульяна Нигматуллина замкнула топ-10, Казакевич только 12-я, Наталия Шевченко — 20-я.

Победа в мороз

У мужчин, несмотря на проблему со стрельбой, в лидеры вырвался Эдуард Латыпов. На трех гонках второго этапа трехкратный призер Олимпийских игр-2022 трижды был на подиуме. В спринте Эдуард с одним промахом все-таки обошел Евгения Сидорова, который в 26 лет выдал свою лучшую гонку в карьере (впервые прошел официальный старт без промахов). Однако в гонке преследования развить успех лидеру сборной не получилось. Хотя даже с четырьмя промахами Латыпов стал третьим, уступив минуту и 25 секунд по разу промахнувшимся Кириллу Бажину и Александру Логинову. «Первая часть стрельбы вообще была плохая, потом немного реабилитировался в конце». Бажин вплотную приблизился к Латыпову в общем зачете (108 и 103 очка).

В большом масс-старте Кирилл тоже здорово прошел всю дистанцию. С четырьмя промахами Бажин стал третьим, оставив позади Александра Поварницына, Данила Серохвостова, Антона Бабикова, Александра Логинова и Карима Халили. Последний, к слову, пока проваливается на Кубке России после двух удачных гонках на Лиги клубного биатлона. Хотя в прошлом сезоне именно Карим стал победителем Кубка России.

Эдуард Латыпов. Фото СБР

За золото же в масс-старте боролись белорусский спортсмен Антон Смольский и Латыпов. Эдуард допустил на один промах больше, но за счет скорости на лыжне оставил Антона позади. «Борюсь до конца, несмотря на промахи. Постепенно буду выходить на свой уровень в стрельбе. Надеюсь, что к Новому году, как и в прошлом году», — отметил после победной гонки Латыпов.

Стоит отметить, что в воскресенье, 3 декабря, в Ханты-Мансийске была достаточно холодная погода — 17-18 градусов. Пронизывающий ветер доставлял большие неудобства и сковывал движения, как ни утепляйся, сетовали биатлонисты после финиша. Третий этап Кубка России стартует уже 6 декабря в Тюмени. Программа этапа также включает в себя по три индивидуальные гонки у мужчин и у женщин.