Биатлонистка Носкова взяла серебро на лыжном чемпионате России! Вяльбе счастлива

Уникальный итог командного спринта.

Чемпионат России. Командный спринт

Мужчины

1. Александр Терентьев/Александр Большунов (Архангельская область) — 23.25,2

2. Антон Тимашов/Иван Горбунов (Татарстан-1) — 01,3

3. Иван Якимушкин/Евгений Белов (Тюменская область-3) — 08,1

Женщины

1. Екатерина Смирнова/Елизавета Пантрина (Тюменская область-1) — 26.40,1

2. Алена Перевозчикова/Екатерина Носкова (ХМАО-Югра-1) — 18,4

3. Ольга Царева/Юлия Ступак (Республика Коми-1) — 32,9

После женской гонки с раздельного старта на лыжном чемпионате России, в которой Елизавета Каплина и Екатерина Носкова финишировали за пределами топ-20, Елена Вяльбе подвела для биатлонисток неприятный итог: «Мне они по движениям не понравились», — сказала Вяльбе.

Однако Носкову эти слова не остановили и даже раззадорили. Она решила участвовать в командной гонке в паре с Аленой Перевозчиковой. Девушки не просто отобрались в финал, а заняли в прологе первое место. Благодаря этому Екатерина поверила, что может взять медаль, что в итоге и удалось — серебро!

ФЛГР

Носкова: «На нас никто не ставил»

— Эмоции самые положительные! — говорит Носкова. — Мы не были фаворитами, на нас никто не ставил, даже не рассматривали, что мы за что-то там можем бороться, но, когда мы пробежали квалификацию, много кто подошел и сказал: «Вы сегодня однозначно будете бороться за медали». Конечно, фаворитами была Тюменская область, они это доказали. Но мы взяли серебро, это отличный результат. Я счастлива и довольна. Даже не могу пока описать, что полностью испытываю. Наверное, от того, что этот результат не для всех был неожиданным.

— Это один из самых ярких моментов за сезон?

— Однозначно! Лыжные гонки — не специфичный вид для нас. Накануне я выполнила мастера спорта по лыжным гонкам. А сейчас мы взяли медаль. Считаю, что соревнования прошли очень классно!

— Командный спринт наиболее близок к биатлону?

— Не совсем, но для меня более близок, потому что у меня довольно развиты взрывные качества, что нужно для командного спринта. У меня давно есть желание и мысль пробежать классический спринт. Вроде на следующем чемпионате России по лыжным гонкам будет. Думаю поучаствовать.

— Готовы продолжать в лыжах?

— Пробовать свои силы по возможности хотелось бы. Я понимала, что за шестерку возможно бороться. Про медаль не думала, но после пролога да, понимала, что возможно, если лыжи не подведут.

— Как распределяли, кто побежит первым, вторым?

— Распределяли тренеры. Старший тренер Турышев позвонил нашему тренеру, Истомину, видимо, спросил, как я по спринтерским качествам. Артем Евгеньевич знает, что я неплохо себя чувствую именно в таких гонках, где нужна взрывная быстрота. На тренировках себя хорошо проявляю. Сказал, что можно меня ставить на второй этап. Накануне пришла после гонки, после заминки мне сказали: «Завтра с Аленой бежите, ты — второй этап».

Вяльбе: «Думала, раз они без винтовки, то должна быть легкость»

— Носкова — молодец! — улыбается Вяльбе. — Видно было, что она еще не очень такую тактику понимает. У нас редко на первом этапе отрываются. Она сделала задел.

— Для вас неожиданно было, что она стала второй?

— Это спринтерская дистанция, несмотря на то что 1700 метров. Думаю, что и для них это было неожиданно. Я рада. На самом деле ничего против биатлонистов никогда не имела и не имею. Просто не так хорошо знаю спортсменов.

— Говорят, что этот формат гонки им подходит, потому что между этапами ты отдыхаешь. В биатлоне же есть перерывы на стрельбу.

— Да, понимаю. Но все равно это нечто другое. Они же так долго не стоят на стрельбище.

Елена Вяльбе. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Вы накануне сказали, что движения биатлонисток не понравились. Носкова сказала, что эти слова ее раззадорили.

— Супер! Я даже рада. Я же не специалист. Думала, что, если они соревнуются без винтовки, значит, должна быть какая-то легкость. Я эту легкость не увидела. Может, давно не соревновались. Это тоже важно. Накануне продышалась, сейчас по-другому. Реально первые два своих круга она летела. Конечно, устала. Это было видно. Но здесь очень тяжелый круг. Это все отмечают.

Поддержала Носкову и олимпийская чемпионка Юлия Ступак, которая финишировала за биатлонисткой, завоевав лишь бронзу.

— Что думаешь о Екатерине Носковой? Удивила вас? — вопрос к Ступак.

— На самом деле молодец. Было много людей, которые говорили: «Зачем они вообще пришли?» Мне, наоборот, нравится такая тема, очень много внимания сфокусировано на этом комплексе.

Неважно, мы тут бегаем или к нам присоединяются. Главное, эта движуха, что есть интерес. Девчонки огромные молодцы, что не побоялись какого-то хейта со стороны. В результате у человека из другого вида спорта есть медаль.

— Ты когда-нибудь в своей карьере проигрывала биатлонисткам на официальных стартах?

— Это было на фестивале Blink. Мы бежали, там было много топовых биатлонистов из разных стран: Италии, Норвегии. Они шевелятся дай бог каждому. То есть это прям очень хороший уровень.

Большунов: «Устал после прошедших гонок»

Мужской командный спринт прошел без особых сюрпризов. Ожидаемо на первом месте оказалась сборная Архангельской области, которую представляли два Александра — Большунов и Терентьев. Но гонка не далась им просто. Сан Саныч уходил на последний этап только третьим, поэтому пришлось бороться до последних метров. Вяльбе объяснила это тем, что Терентьев сейчас не в форме. Но и Большунову было тяжело.

— Самочувствие в прологе было очень сложное, — говорит Большунов. — Я немного расстроился, что так тяжело было. Видимо, устал после прошедших гонок. Они идут подряд. Везде стараешься выкладываться. В разделке пришлось поработать. Перебрал накануне. Организм не успел восстановиться. Но в финале командного спринта уже получше было. Размялся в прологе.

— То есть в прологе не экономил силы?

— Нет. Прямо тяжело было. Даже на разминке вышел и понял, что тяжко будет.

Фото ФЛГР

— Лыжи в командном спринте как себя вели?

— Лыжи идеально отработали. Сделали работу над ошибками. Думаю, что лучше и лучше будет.

— Елена Вяльбе говорила, что Терентьев не в лучшей форме. Согласны?

— Сложно. Я после финиша ему говорю: «Давай ускоримся». Обычно он на таком коротком ускорении выигрывает у меня несколько метров. Сейчас видно, что он устал.

— Зачем вы решили ускориться?

— Порадовать публику. Почему нет? Если есть такая возможность. Интересно же.