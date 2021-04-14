Звезда биатлона хочет посадить бывшего мужа на 10 лет. Соукалова снова в центре скандала

Бывшая чешская биатлонистка считает, что ее обокрали на миллионы крон

Бывшая суперзвезда биатлона Габриэла Соукалова живет такой насыщенной жизнью, что даже таблоиды иногда не успевают за скандалами вокруг этой энергичной дамы. Новая глава в жизни 31-летней чешки связана с судебным преследованием бывшего мужа — 35-летнего экс-бадминтониста Петра Коукала. Двукратная чемпионка мира разорвала отношения с супругом осенью прошлого года после четырех лет брака. Теперь она обвиняет Коукала в том, что Петр мошенническим образом распоряжался семейным бюджетом, фактически оставив Габриэлу после развода без средств к существованию.

Здесь надо еще сказать, что биатлонистка в данный момент беременна от своего нового бойфренда по имени Милош. Полтора месяца назад она публично объявила, что к лету планирует стать матерью и отказывается от фамилии Коукалова, под которой жила с 2016 года. Теперь Габриэла просит называть себя как до замужества — Соукаловой. С бывшим мужем она не хочет иметь ничего общего, поскольку тот, якобы используя черные схемы с куплей-продажей недвижимости, вывел миллионы крон (сотни тысяч долларов) с общего семейного счета на счета своих знакомых. В результате биатлонистка, зарабатывавшая во время спортивной карьеры гораздо больше супруга, осталась без денег и вынуждена была просить в долг у родителей.

Стриптиз перед свадьбой

Роман Соукаловой и Коукала — представителей очень разных видов спорта — долгое время считался в Чехии образцом семейных отношений. Габриэла обратила внимание на бадминтониста в 2012-м, когда он стал знаменосцем сборной Чехии на Олимпиаде-2012. Петр не выигрывал больших титулов, но прославился мужественной борьбой со страшной болезнью. В 2010-м Коукалу был поставлен диагноз рак яичек. При помощи химиотерапии спортсмену удалось вылечиться и вернуться на высокий уровень.

В 2016-м Петр и Габриэла поженились, проигнорировав дурную примету — свадьба прошла в пятницу 13 мая. Как сейчас выясняется — зря. Впоследствии также стало известно, что накануне торжества случился скандал — вполне в духе шебутной биатлонистки. Габриэла вместе с подругами инкогнито пробралась на мальчишник к своему жениху. Девушки вышли на сцену в качестве стриптизерш и в полумраке начали раздеваться под музыку. Когда Коукал понял, что перед ним и его друзьями — невеста с голой грудью, он был очень недоволен.

Об этом эпизоде Соукалова рассказала в своей скандальной автобиографической книге. В ней также говорилось о том, как спортсменка потеряла девственность в 12 лет с ровесником — братом подруги, как после Олимпиады в Сочи отсылала свои трусики хоккеисту Яромиру Ягу, как страдала от булимии и анорексии и как другая звезда сборной Чехии Вероника Виткова отказывалась садиться с Габриэлой в один автобус. Книга вызвала большой скандал, позволив биатлонистке стать известной далеко за пределами спорта.

Дурной характер

Соукалова завершила карьеру в 2019 году, пропустив перед этим два сезона. Официальной причиной ухода стали проблемы с икроножными мышцами, хотя российский комментатор Дмитрий Губерниев отмечал, что перед выходом на больничный чешка «тренировалась как ломовая лошадь». После ухода из биатлона Коукалова продолжала вести в Чехии жизнь суперзвезды. Она снималась в кино, занималась дизайнерскими проектами, участвовала в антиправительственных митингах. Но главные усилия Габриэлы были связаны с проектом StarDance (чешский вариант «Танцев со звездами»). Несмотря на проблемы с икроножными мышцами, Коукалова на протяжении нескольких месяцев лихо отплясывала со своим партнером Мартином Прагром.

В такой бурной жизни Петр Коукал был явно лишним. Скорее всего, он сам давно понял, что развод неизбежен, и решил завершить брак не с пустыми руками. Впрочем, по версии адвокатов бадминтониста, он просто хотел приумножить общие капиталы, но неудачно вложил деньги. Габриэла парирует, что рискованные инвестиции не было согласованы с ней и действия Петра являлись мошенническими и фактически были воровством ее денег. На Коукала заведены два уголовных дела. Если он будет признан виновным, бывшему спортсмену грозит до 10 лет тюрьмы. Соукалова утверждает, что не желает бывшему мужу зла, но хочет получить назад то, что заработала тяжелым трудом на лыжне и на стрельбище.

Впрочем, у Габриэлы давно репутация отчаянной скандалистки, и все ее заявления нужно рассматривать именно под этим углом. Во время спортивной карьеры Соукалова прославилась жесткими высказываниями на тему допинга в сборной России. Она атаковала по этому поводу руководство IBU, отказывалась жать руку главе организации Андресу Бессебергу и в 2018 году выступила одним из инициаторов бойкота этапа Кубка мира в Тюмени. Из-за этого чешку очень не любили в российском биатлонном сообществе. После довольно невнятной истории с завершением карьеры она получила из нашей страны массу язвительных намеков на то, что с чистотой результатов Соукаловой тоже все далеко не безоблачно.