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Сливко — королева биатлонных марафонов. Она забирает золото в Увате второй год подряд

Виктория Сливко выиграла марафон на чемпионате России по биатлону
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Виктория Сливко.
Виктория Сливко.
Фото Соцсети
Итоги заключительной гонки чемпионата России.

Биатлон. Чемпионат России. Уват
Марафон 30 км, женщины
1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 1:38.15,3 (4)
2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — +26,9 (6)
3. Анастасия Гореева (Московская область) — +2.14,3 (10)

Марафоны — одни из самых необычных гонок в биатлоне. Такого формата нет в международном календаре, но в России подобные старты проходят с 2008 года. Правда, за сезон у мужчин и женщин проводят лишь по одному марафону. Решаются его пройти далеко не все.

300 тысяч победителю

Обычно марафоны являются последними стартами на чемпионате России и всего сезона. Однако в этом году вышло немного по-другому. После Увата сильнейшие биатлонисты страны еще отправятся в Мурманск на заключительный этап Кубка Содружества. В результате это сказалось на составе участников. Так, например, в мужской гонке не хватало лидера нашего биатлона Эдуарда Латыпова и еще нескольких заметных фамилий.

Закрывали же программу чемпионата девушки, у которых с качеством и количеством участников было все в порядке. Да, на старт вышли всего 19 спортсменок. Однако и в прошлом году, когда в календаре не стоял этап Кубка Содружества после марафонов в Увате, тоже бежали 19 человек. Почти в полном составе вышла на старт сильнейшая женская группа — группа Михаила Шашилова. Достаточное представительство было и у группы Артема Истомина. Да и прошлогодняя победительница марафона Виктория Сливко, которая к группам не принадлежит и находится на самоподготовке, тоже оказалась в строю. Так что говорить о нехватке конкуренции не приходилось.

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Вероятно, дополнительную мотивацию участникам придают повышенные призовые. На чемпионате России суммы за хорошее выступление в целом больше, чем на Кубке страны. Так еще и по итогам марафонов в Увате сильнейшие получают приз полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. В результате победители гонок на 40 и 30 километров уезжают с чеками на 300 тысяч рублей.

Однако добраться до призовых тяжело. Дистанция довольно непривычная для биатлонистов. Она в два раза больше, чем в индивидуальных гонках. Плюс за гонку мужчинам и женщинам нужно пройти восемь огневых рубежей: сначала четыре «лежки», а затем четыре «стойки». Единственное, что меньше стандартного, — штрафные круги. В классических дисциплинах они составляют 150 метров, а в марафонах — 75 метров.

Ирина Казакевич.
Фото Соцсети

Казакевич внесла интригу

Один из главных минусов биатлонных марафонов — быстро исчезающая интрига. Например, в мужской гонке у Карима Халили было такое преимущество над преследователями, что он позволил себе позаигрывать с публикой, когда отстрелял последнюю обойму. Год назад в женском марафоне сверхубедительную победу одержала Виктория Сливко, выиграв у всех соперниц на финише больше двух минут.

Казалось, что что-то подобное повторится у девушек и в этом сезоне. Но все получилось интереснее. Первую половину дистанции Виктория прошла бок о бок с Ириной Казакевич. Однако у Казакевич «лежка» заметно лучше «стойки». Поэтому фаворитом в борьбе выглядела Сливко. И победитель стал более очевидным уже на пятом рубеже, где Ирина допустила два промаха, а Виктория закрыла всю установку.

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Перед заключительной стрельбой преимущество тюменки было комфортным — 40 секунд. Но опытная Сливко не справилась со «стойкой» и побежала на два штрафных круга. А Казакевич стреляла с риском, быстро, но, главное, точно. На выходе с рубежа между ними было 9 секунд в пользу Виктории. В любой другой гонке более быстроногая Ирина наверняка бы «съела» такое отставание на финишном круге. Однако в марафоне у внешне неутомимой Казакевич сил все-таки оказалось недостаточно.

Сливко второй год подряд забирает победу в марафоне и чек на 300 тысяч рублей. В Увате она отстрелялась точно так же, как и прошлой весной, — 4 промаха. Однако она почти на минуту улучшила свой результат на данной трассе. Всего же для Виктории это уже 13 золотая медаль чемпионата России в карьере.

После такой тяжелой гонки у девушек остается совсем немного времени до начала финальных соревнований сезона. Этап Кубка Содружества в Мурманске стартует уже 11 апреля. В программе классические дисциплины: спринт, пасьют и масс-старт.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Анастасия Гореева
Виктория Сливко
Ирина Казакевич
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