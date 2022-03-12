Лыжники и биатлонисты соревнуются в России, хотя международный сезон не закончен.

Финал открытого Кубка России. Спринт

Мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 24.29,1 (1)

2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 47,8 (0)

3. Александр Логинов (Россия) — 50,4 (1)...

Женщины

1. Ирина Казакевич (Россия) — 23.22,8 (0)

2. Кристина Резцова (Россия) — 4,7 (1)

3. Ирина Лещенко (Белоруссия) — 11,0 (0)

В прошлое воскресенье в Норвегии проходил знаменитый Королевский марафон. Один из знаковых этапов в лыжном календаре. В этот же день близ Рыбинска состоялся Деминский марафон. Скажи еще дней десять до этого, что наша гвардия во главе с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым выступит в Ярославской области, а не в Осло, любой бы усмехнулся: «Ага, еще скажите, что «Макдональдсы» по всей России закроют».

Но за короткое время все очень сильно изменилось. И теперь реальность такова, что наши спортсмены могут выступать только на внутренних турнирах. Даже мировые суперзвезды. Как все это будет выглядеть в будущем, пока никто не представляет. Лыжные соревнования в Демино и биатлонные в Уфе, где в рамках открытого Кубка России выступили еще и белорусы, стали пробным шаром.

Зрители

Если делать выборку по первым двум стартам — все просто шикарно. Парковки перед стадионами были переполнены, на стадионах — аншлаги. В Демино Наталья Непряева, Алексей Червоткин и Глеб Ретивых были на разрыв. Александр Большунов просто как мировая рок-звезда. Четыре часа фото и автографов в день — это уровень Курта Кобейна.

На биатлоне в Уфе все примерно в том же ключе. Журналист Дмитрий Занин рассказывал, что встретил на стадионе семью из Астрахани — люди ехали на турнир три дня. Так хотели посмотреть. Резцова, Миронова, Логинов, Латыпов, Серохвостов, Халили, Бабиков — все они пользовались популярностью, которая на Кубке мира им и не снилась. Максим Цветков даже пожаловался организаторам — ему не давали пройти со стадиона, хотели фото. Футбольной «Уфе», которая тем же вечером играла матч премьер-лиги, оставалось плакать — людей на ее арене было в разы меньше, чем на биатлоне. Просто невозможно сравнивать.

Все это очень необычно и круто для зимних видов спорта. Но удастся ли сохранить такие ажиотаж и заполняемость? Не уверен. Сейчас свежи еще воспоминания об Олимпийских играх, многим интересно видеть героев Пекина. А в случае с лыжами — выйти с ними на одну лыжню и увидеть, как мимо проносится тот же Большунов. Эффект новизны — большое дело.

Но довольно быстро все может начать восприниматься как должное.

Организация

Организаторы стараются изо всех сил. Оно понятно — не каждый день призеры Олимпийских игр в расцвете сил приезжают на соревнования в регионы. Хочется показать себя с лучшей стороны.

И пока все проходит не просто без нареканий — в домашней атмосфере. Если на Кубке мира есть строгий доступ по зонам и болельщики со спортсменами не пересекаются, то здесь — все в одном котле. Это добавляет антуража. И зрителям при таких раскладах приходить на стадион явно приятнее и желаннее. Нет заборов, вечно серьезной неулыбчивой охраны — вот это хотелось бы сохранить. Потому что попытки оградиться и отделить кого-то к хорошему приводят очень редко.

Вместе с тем не обходится и без забавных моментов. В Демино девушка, которая была главной по медиа, перед началом марафона проводила инструктаж местным журналистам: «После финиша к Большунову ближе чем на полтора метра не приближаемся».

В общем, пока можно видеть необычную смесь суперзвезд спорта и реалий внутренних соревнований, на которых нет каких-то строгих правил и запретов. Посмотрим, как это будет меняться в будущем.

Конкуренция

Как ни крути, главный двигатель интереса к спорту — наши против не наших. На внутренних стартах этой интриги нет. И пока все идут не за зрелищем, а своими глазами посмотреть на тех, кого прежде видели только по ТВ.

Показательна реакция трибун. Если в лыжах преимущество Большунова и Непряевой было неоспоримо, то на биатлоне по дороге в микст услышал показательный диалог:

— А кто в тройке?

— Даже не знаю. Да и какая разница? Главное — сфоткаться с Резцовой. И еще с Казакевич хочу.

— Ну да...

Это вполне себе отражает общую картину происходящего.

Сам по себе результат на данном этапе мало кого волнует. Даже ряд спортсменов, включая олимпийскую чемпионку Динару Алимбекову, признавались: мотивации не хватает. Ее молодой человек Артем Смольский, хоть и победил в Уфе, тоже сокрушался по Кубку мира: «Мечтал попасть в топ-10 общего зачета. Это был бы исторический результат для белорусского биатлона».

Ясно, что в таком виде соревнования перестанут удивлять болельщиков. Если в следующем сезоне не будет международных стартов, нужно что-то придумывать: либо устраивать старты по клубной системе, либо по регионам. Без дополнительных интриг поддерживать уровень интереса, который был в Демино и сейчас есть в Уфе, будет крайне сложно. А сохранить его очень бы хотелось.