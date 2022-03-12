«Верю, что мы вернемся на Кубок мира в следующем сезоне». Мнение Бабикова

Чемпион мира-2017 не теряет оптимизма.

Финал открытого Кубка России

Спринт. Мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 24.29,1 (1)

2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 47,8 (0)

3. Александр Логинов (Россия) — 50,4 (1)...

9. Карим Халили (Россия) — 1.17,6 (2)...

13. Даниил Серохвостов (Россия) — 1.28,3 (3)...

23. Антон Бабиков (Россия) — 2.09,9 (2)...

24. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.11,1 (4).

Антон Бабиков — один из самых интересных российских биатлонистов. В этом сезоне он успел выиграть этап Кубка мира, но остался вне олимпийской заявки. Сейчас он выступает на финале Кубка России в Уфе. На стадионе, на котором очень много тренировался, — Антон представляет Башкортостан.

— Даже не знаю, что сегодня было тяжелее: ответственность, поскольку выступал на родном стадионе, или неожиданно морозная погода, — поделился Бабиков после финиша.

— Тут полно болельщиков. На Кубке России прежде когда-нибудь такое бывало?

— О чем речь? Нет конечно! Мы все шутим, что, если бы здесь не было нашей и белорусской сборных, тут сейчас все было бы совсем не позитивно. Не в плане болельщиков, я про то, куда движется Кубок России.

— Сейчас Кубок России летит вверх. Свыклись с новой реальностью?

— Я бы не сказал, что прямо-таки летит вверх. Сейчас пока вообще сложно оценивать новую реальность и то, какой она будет завтра. Никто ничего не знает. Хочется настраиваться и на позитив и верить, что внутренние старты будут набирать ценность не только за счет вот таких поворотов, а сами по себе. Параллельно с нашим участием в международных соревнованиях.

— Верите, что в следующем сезоне будете выступать на международной арене?

— А как не верить? Для чего тогда тренироваться? Хочется надеяться, что найдем какие-то точки соприкосновения. Агрессивных людей можно встретить в любой стране. Но адекватных — гораздо больше.

— Насколько безопасно было бы выступать на Кубке мира прямо сейчас?

— А почему нет? Вот история. Недавно бегу по Ботаническому саду. Широкая аллея. Вдруг на меня начинает орать какая-то женщина. «Стой, блин». Только не «блин», а чуть другое слово. Я не понял. А она продолжает: «Это я тебе говорю! На тебя чуть дерево не упало!» Оказалось, она там работает. Сказал ей, что логично было бы дерево огородить, а не кричать. «Я те сказала: стой!» И потом еще послала кое-куда. И что? Даже в Ботаническом саду ты не чувствуешь себя в безопасности. И таких агрессивных людей можно встретить в любой стране. Адекватных-то людей гораздо больше.

— Некоторые спортсмены восприняли недопуск на Кубок мира как устранение конкурентов...

— Не знаю, что вам говорят другие ребята, но мне пишет много иностранцев. Они не воспринимают нас как врагов. Они не настолько меркантильные, чтобы видеть ситуацию в призме: «Нет русских — больше шансов на победу». Все хотят видеть большую биатлонную семью, в которой нет места политике, в которой все друг друга уважают, вне зависимости от нации. Поэтому мне многие писали, поддерживали. Те же норвежцы. Они нас уважают. Одним из первых мне написал норвежский тренер.

Можно спокойно жить и с разбитым телефоном

— Сейчас много разговоров, что в Европе — сплошные русофобы.

— Вот меня послали на фиг в Ботаническом саду — кто эта женщина? Русофоб? Или она среднестатистический житель России, который недоволен своей жизнью и людьми вокруг. Которая пришла пьяная на работу и материт всех вокруг. Она кто? Русофоб?

Я много был в Европе. И видел там не настроенных против России, а здравомыслящих людей, которые не разделяли людей по национальному признаку. Они разделяют так: вот этот открытый, улыбается — его не надо бояться, а другой — огрызается, тут лучше быть осторожным. Ты открыто — к тебе открыто. Это адекватная человеческая реакция.

— Санкции: закрываются фастфуды, соцсети, проблемы с оплатой картой за границей. Вы испытываете дискомфорт?

— Мы вот сейчас в Уфе. У меня бабушка живет в деревне в 70 км отсюда. У нее пенсия — 10 тысяч рублей. А таблеток надо было покупать на 15 тысяч. Это было. Сейчас и за 15 тысяч, наверное, не купить. Так вот я в первую очередь думаю о том, что будут затронуты люди, нуждающиеся в медицинской поддержке. Не купить телевизор или новый телефон — это такие мелочи. У меня жена смеется — я хожу несколько лет с телефоном, у которого разбит экран. Но с этим спокойно можно жить. А вот с недоступностью таблеток, которые жизненно необходимы, — гораздо сложнее. Все остальное решаемо, и может даже послужить толчком к развитию внутри страны.