Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева с двумя промахами попала в топ-15 первой женской гонки сезона.

Кубок мира. Первый этап в Контиолахти

Женщины. Индивидуальная гонка

1. Доротея Вирер (Италия) — 44.00,9 (0 промахов)

2. Дениз Херрман (Германия) — отставание 0,8 (1)

3. Йоханна Скотхейм (Швеция) — 24,1 (0)

4. Эмма Оберг (Швеция) — 34,1 (0)

5. Лин Перссон (Швеция) — 36,8 (0)

6. Анаиз Бескон (Франция) — 1.18,5 (1)...

15. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.38,0 (2)

27. Тамара Воронина (Россия) — 3.10,1 (1)

33. Евгения Павлова (Россия) — 3.40,2 (3)

48. Лариса Куклина (Россия) — 4.44,8 (2)

52. Ирина Казакевич (Россия) — 5.04,9 (4)

62. Анастасия Гореева (Россия) — 5.24,7 (4)

Сводная таблица после первой стрельбы показывала что-то невероятное: в лидерах — россиянка. Когда в последний раз такое было, кто вспомнит? Автор чуда — 23-летняя Ирина Казакевич, которая прежде никогда не бывала на Кубке мира. Она стартовала с далекой 63-й позиции, то есть после всего бомонда. Но это не помешало ей начать быстрее признанных лидеров, включая бесподобную Доротею Вирер. Комментатор Дмитрий Губерниев уже начал было предвкушать сенсацию. И почему бы нет? После победы Легрейда над Йоханнесом Бе, а днем ранее в лыжах Валнеса — над Клебо, поверить можно было во что угодно.

Из лидеров — в пятый десток

Но наша сказка продолжалась недолго. Девятым и десятым выстрелом Казакевич не попала, в результате чего сразу отлетела в пятый десяток. А потом и по скорости просела, не выдержав взятого темпа. Но это ведь был первый ее старт на таком уровне.

— Все оказалось не так страшно, — признавалась она после финиша «Матч ТВ». — Я думала, что на Кубке мира какие-то космические люди, но по дистанции бежала рядом с Олсбю-Ройселанн (девятикратная чемпионка мира из Норвегии. — Прим. «СЭ») и Экхофф (шестикратная чемпионка мира. — «СЭ») и поняла, что ничего невероятного нет. Отстаю не так сильно, можно выдерживать.

Такие слова радуют. Обычно наши дебютанты, наоборот, говорят, что уровень на таких стартах заоблачный. Будем надеяться, теперь Ирина еще больше поверит в себя и свои силы.

Надежда на прорыв Кайшевой

Касательно же медалей в сегодняшней гонке, после второго рубежа Казакевич ловить в нашей команде было уже нечего. Павлова, Кайшева и Куклина, которые стартовали до Ирины, после третьего рубежа тоже имели по две лишних минуты за промахи. Причем Лариса удивила ходом — она по скорости на неприлично далеком 76-м месте.

Воронина стреляла лучше всех в сборной, но вместе с тем даже с четырьмя нулями Тамара не попала бы десятку из-за невысокой скорости. Двадцатиоднолетняя дебютантка Анастасия Гореева перенервничала и уже на первой лежке промахнулась дважды. А потом — еще дважды.

Лучшей в нашей команде стала Ульяна Кайшева, которая еще с олимпийского сезона-2014 считалась главной надеждой российского биатлона. Ульяна оказалась быстрейшей в сборной по скорости, и попадание в топ-15 для нее — крепкий результат. Будем надеяться, для 26-летней спортсменки нынешний сезон станет по-настоящему прорывным. Когда, если не сейчас?