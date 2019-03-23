"Завтра будет хет-трик". Йоханнес Бе - о масс-старте на этапе Кубка мира в Норвегии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе заявил, что собирается выиграть масс-старт на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. 25-летний норвежец уже победил в спринте и пасьюте.

- Конечно, сегодня волнение было. Но каждый раз надо делать все, на что способен, - приводит слова Бе Калашников Media. - 9 из 10 попаданий сегодня были ключом к успеху. Будет ли завтра хет-трик? Да!

Напомним, Бе является лидером общего зачета Кубка мира, имея в активе 1230 очков. Он выиграл малые Хрустальный глобусы в спринте, индивидуальных гонках и пасьютах.

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