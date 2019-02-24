Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах. Она допустила всего один промах. Второй финишировала белоруска Ирина Кривко. Замкнула тройку немка Надин Хорхлер.

Юрлова-Перхт накануне была второй в спринте. Нынешняя победа – первая в ее карьере на чемпионатах Европы.

Отметим, что победившая в спринте шведка Мона Брорссон, как и ставшая бронзовым призером Ханна Эберг, не стартовала в пасьюте – сборная Швеции покинула Белоруссию для подготовки к домашнему чемпионату мира.

Минск (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 27.43,4 (1 шт. круг)

2. Ирина Кривко (Белоруссия) – отставание 37,5 (1)

3. Надин Хорхлер (Германия) – 49,4 (1)

4. Дуня Здоуц (Австрия) – 50,8 (1)

5. Каролин Кноттен (Норвегия) – 55,9 (2)

6. Евгения Павлова (Россия) – 57,0 (0)…

10. Светлана Миронова (Россия) – 1.33,2 (5)…

27. Виктория Сливко (Россия) – 2.43,1 (2)…

40. Наталья Гербулова (Россия) – 4.12,0 (6)