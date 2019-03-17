Юрлова-Перхт расплакалась после серебра в масс-старте на ЧМ. Видео

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт расплакалась после финиша в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 34-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль.

- Я пока не могу двух слов связать, - сказала Юрлова-Перхт во время флэш-интервью - Для меня эта серебряная медаль, наверное, дороже золота. Весь чемпионат мира я была где-то в шаге от медали, но сегодня, наконец, получилось. Спасибо всем за поддержку, особенно благодарю свою семью.

Напомним, Юрлова-Перхт является чемпионкой мира-2015 в индивидуальной гонке.

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