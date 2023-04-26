Каминский: «Биатлонисты не смогли выиграть Алданский марафон из-за неэффективной тактики»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, почему никому из его спортсменов не удалось одержать победу в Алданском марафоне.

«Марафон — это хорошая школа для лыжников и биатлонистов, а для тренера — это возможность посмотреть, как спортсмен удерживает свои движения на протяжении долгого времени работы с соревновательной скоростью. Биатлонисты отличаются от лыжников тем, что уровень автоматизма начинает падать, что и случилось с некоторыми нашими молодыми спортсменами. Отчасти это произошло из-за неправильно выбранной тактики. Я в этот раз не стал спортсменам что-то рекомендовать, потому что они сами выбрали командную тактику и работу на отрыв. Тактика ребят оказалась не эффективной и не марафонской, но, надеюсь, чему-то их научила», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

В Алданском марафоне биатлонист Александр Корнев занял второе место, Евгений Емерхонов — третье, а Роман Еремин — четвертое. Победу одержал лыжник Михаил Соснин.