Йоханнес Бе заработал рекордные призовые на Кубке мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе заработал за сезон рекордную сумму в истории биатлона – 460,9 тысяч евро. 25-летний спортсмен стал победителем Кубка мира в общем зачете и обладателем всех малых хрустальных глобусов.

– Так много? Это очень большая сумма, – цитирует Бе TV2. – Впрочем, для меня гораздо важнее денег то, какие результаты я продемонстрировал. Позади необыкновенный сезон, какие бывают далеко не каждый год.

Биатлонистам сложно контролировать уровень зарплаты, потому что этот сезон может быть удачным, а другой – нет. Приходится ждать окончание соревнований, чтобы узнать, сколько я заработал.

Как я буду распоряжаться такой суммой? Посмотрим. У меня нет никаких финансовых консультантов – всем занимаюсь я сам.