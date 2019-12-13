Йоханнес Бе возглавил зачет Кубка мира, Елисеев пятый, Логинов шестой
Йоханнес Бе возглавил зачет Кубка мира. Норвежец сегодня одержал победу в спринте. На второе место вышел ставший сегодня вторым Симон Дестье, а Мартен Фуркад опустился с первой строчки на третью.
Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов занимают пятое и шестое место соответственно.
Кубок мира
Общий зачет (м)
1 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 151 (+60)
2 (5). Симон Дестье (Франция) — 135 (+54)
3 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 131 (+31)
4 (2). Бе (Норвегия) — 130 (+38)
5 (4). Матвей Елисеев (Россия) — 125 (+43)
6 (7). Александр Логинов (Россия) — 123 (+48)...
20 (14). Евгений Гараничев (Россия) — 42 (0)...
33 (25). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)...
46 (37). Эдуард Латыпов (Россия) — 16 (0)
47 (54). Дмитрий Малышко (Россия) — 16 (+14)...
53 (53). Никита Поршнев (Россия) — 11 (+7)
Спринт (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 120 (+60)
2 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 92 (+38)
3 (4). Александр Логинов (Россия) — 91 (+48)
3 (3). Матвей Елисеев (Россия) — 91 (+43)
5 (14). Симон Дестье (Франция) — 81 (+54)
6 (5). Мартен Фуркад (Франция) — 71 (+31)...
35 (25). Эдуард Латыпов (Россия) — 16 (0)...
39 (-). Дмитрий Малышко (Россия) — 14 (+14)...
42 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 12 (0)...
43 (37). Никита Поршнев (Россия) — 11 (+7)
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 2069 (+427)
2 (2). Франция — 1913 (+412)
3 (3). Россия — 1803 (+405)
4 (4). Италия — 1707 (+338)
5 (6). Германия — 1656 (+373)
6 (5). Швеция — 1546 (+223)