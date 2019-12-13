Йоханнес Бе возглавил зачет Кубка мира, Елисеев пятый, Логинов шестой

Йоханнес Бе возглавил зачет Кубка мира. Норвежец сегодня одержал победу в спринте. На второе место вышел ставший сегодня вторым Симон Дестье, а Мартен Фуркад опустился с первой строчки на третью.

Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов занимают пятое и шестое место соответственно.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 151 (+60)

2 (5). Симон Дестье (Франция) — 135 (+54)

3 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 131 (+31)

4 (2). Бе (Норвегия) — 130 (+38)

5 (4). Матвей Елисеев (Россия) — 125 (+43)

6 (7). Александр Логинов (Россия) — 123 (+48)...

20 (14). Евгений Гараничев (Россия) — 42 (0)...

33 (25). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)...

46 (37). Эдуард Латыпов (Россия) — 16 (0)

47 (54). Дмитрий Малышко (Россия) — 16 (+14)...

53 (53). Никита Поршнев (Россия) — 11 (+7)

Спринт (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 120 (+60)

2 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 92 (+38)

3 (4). Александр Логинов (Россия) — 91 (+48)

3 (3). Матвей Елисеев (Россия) — 91 (+43)

5 (14). Симон Дестье (Франция) — 81 (+54)

6 (5). Мартен Фуркад (Франция) — 71 (+31)...

35 (25). Эдуард Латыпов (Россия) — 16 (0)...

39 (-). Дмитрий Малышко (Россия) — 14 (+14)...

42 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 12 (0)...

43 (37). Никита Поршнев (Россия) — 11 (+7)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 2069 (+427)

2 (2). Франция — 1913 (+412)

3 (3). Россия — 1803 (+405)

4 (4). Италия — 1707 (+338)

5 (6). Германия — 1656 (+373)

6 (5). Швеция — 1546 (+223)