Йоханнес Бе отреагировал на новость о завершении карьеры Доллем

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе прокомментировал решение немецкого биатлониста Бенедикта Долля завершить карьеру по окончании текущего сезона.

«Плохие новости для Германии, но лучшие новости для твоей семьи! Поздравляю с великолепной карьерой! Наслаждайся последними гонками!» — оставил Бе комментарий под постом Долля в соцсетях.

33-летний Долль является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года (в гонке преследования и эстафете), чемпионом мира 2017 года в спринте, двукратным чемпионом Европы (2011 и 2013). В Кубке мира на счету немца 11 личных подиумов и 24 — в эстафете.