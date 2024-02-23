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23 февраля, 19:01

Йоханнес Бе отреагировал на новость о завершении карьеры Доллем

Алина Савинова
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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе прокомментировал решение немецкого биатлониста Бенедикта Долля завершить карьеру по окончании текущего сезона.

«Плохие новости для Германии, но лучшие новости для твоей семьи! Поздравляю с великолепной карьерой! Наслаждайся последними гонками!» — оставил Бе комментарий под постом Долля в соцсетях.

33-летний Долль является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года (в гонке преследования и эстафете), чемпионом мира 2017 года в спринте, двукратным чемпионом Европы (2011 и 2013). В Кубке мира на счету немца 11 личных подиумов и 24 — в эстафете.

Бенедикт Долль
Йоханнес Бе
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