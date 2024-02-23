Долль сообщил, что завершит карьеру после сезона-2023/24

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

«Я провел 27 лет в биатлоне и 12 — на чемпионатах мира. После этого сезона я завершу карьеру. Жду с нетерпением предстоящих гонок, но также и времени, которое у меня будет по окончании профессиональной карьеры», — написал спортсмен в своих соцсетях.

Биатлонист отметил, что он больше не может готовиться к каждому старту на сто процентов, также он хочет больше времени проводить со своей семьей.

33-летний Долль является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года (в гонке преследования и эстафете), чемпионом мира 2017 года в спринте, двукратным чемпионом Европы (2011 и 2013). В Кубке мира на счету немца 11 личных подиумов и 24 — в эстафете.