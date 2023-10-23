Йоханнес Бе назвал эстафетную команду своей мечты

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, как выглядела бы команда его мечты в смешанной эстафете.

«Если брать только действующих спортсменов и не повторяться национальностями, то это была бы: Лиза Виттоцци, Ханна Эберг, Йоханнес Бе и Эмильен Жаклен», — написал спортсмен в соцсетях.

Бе-младший является пятикратным олимпийским чемпионом и 17-кратным чемпионом мира. Также 30-летний норвежец четырежды становился обладателем Кубка мира в общем зачете (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23). Всего на его счету 69 побед на этапах Кубка мира по биатлону.