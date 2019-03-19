Йоханнес Бе: "Мои любимые игры - FIFA и Тетрис"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о своих любимых играх.
- Какие твои любимые видеоигры?
- FIFA. Кроме того, во время Кубка мира я много играю в Тетрис на своем компьютере. Очень часто играю в Тетрис на протяжении года.
- Какой твой скрытый талант?
- Думаю, это Тетрис, - сказал норвежец в интервью пресс-службе IBU.
Норвежский биатлонист лидирует в общем зачете Кубка мира, имея в активе 1110 очков.
"I think it's Tetris" @7ohannesbo #HOL19 https://t.co/G3lC6ok5pI pic.twitter.com/56M57Jmgfp– IBU World Cup (@IBU_WC) 19 марта 2019 г.
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