Йоханнес Бе: "Мои любимые игры - FIFA и Тетрис"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о своих любимых играх.

- Какие твои любимые видеоигры?

- FIFA. Кроме того, во время Кубка мира я много играю в Тетрис на своем компьютере. Очень часто играю в Тетрис на протяжении года.

- Какой твой скрытый талант?

- Думаю, это Тетрис, - сказал норвежец в интервью пресс-службе IBU.

Норвежский биатлонист лидирует в общем зачете Кубка мира, имея в активе 1110 очков.