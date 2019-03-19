18:29 | Биатлон

Йоханнес Бе: "Мои любимые игры - FIFA и Тетрис"

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о своих любимых играх.

- Какие твои любимые видеоигры?

- FIFA. Кроме того, во время Кубка мира я много играю в Тетрис на своем компьютере. Очень часто играю в Тетрис на протяжении года.

- Какой твой скрытый талант?

- Думаю, это Тетрис, - сказал норвежец в интервью пресс-службе IBU.

Норвежский биатлонист лидирует в общем зачете Кубка мира, имея в активе 1110 очков.

 

 

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/IBU_WC/status/1108018735942500353

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