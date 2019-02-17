Йоханнес Бе: "Мартен Фуркад - мой главный соперник на чемпионате мира"

Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе заявил, что его главным соперником на предстоящем чемпионате мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, станет пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад.

- Мартен? Уверен, он вернется на свой уровень и поборется со мной, - сказал Бе в эфире канала "Матч ТВ". - Боюсь ли я его? Должен бояться. Он хороший парень. Я уважаю его и убежден, что он будет лучшей версией себя. Это меня мотивирует. Мартен - главный соперник для меня.

Бе занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 979 очков. Фуркад с 554 баллами располагается на 6-й строчке.

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