Йоханнес Бе лидирует в спринтерском зачете Кубка мира, Логинов — третий
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе лидирует в спринтерском зачете Кубка мира. В его активе 163 очка. Второе место с таким же количеством баллов занимает его старший брат — Тарьей Бе (163). Россиян Александр Логинов располагается на третьей строчке (161).
Еще один представитель России Матвей Елисеев идет 6-м (147), Евгений Гараничев — 33-м (37), Никита Поршнев — 40-м (28), Эдуард Латыпов — 51-м (19), Дмитрий Малышко — 56-м (14).
Спринт (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 163 (0)
2 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 163 (+17)
3 (3). Александр Логинов (Россия) — 161 (+40)
4 (10). Мартен Фуркад (Франция) — 160 (+60)
5 (4). Симон Дестье (Франция) — 153 (+38)
6 (6). Матвей Елисеев (Россия) — 147 (+43)...
33 (37). Евгений Гараничев (Россия) — 37 (+13)...
40 (32). Никита Поршнев (Россия) — 28 (0)...
51 (43). Эдуард Латыпов (Россия) — 19 (+3)...
56 (45). Дмитрий Малышко (Россия) — 14 (0)