Норвежский биатлонист Йоханнес Бе лидирует в спринтерском зачете Кубка мира. В его активе 163 очка. Второе место с таким же количеством баллов занимает его старший брат — Тарьей Бе (163). Россиян Александр Логинов располагается на третьей строчке (161).

Еще один представитель России Матвей Елисеев идет 6-м (147), Евгений Гараничев — 33-м (37), Никита Поршнев — 40-м (28), Эдуард Латыпов — 51-м (19), Дмитрий Малышко — 56-м (14).

Спринт (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 163 (0)

2 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 163 (+17)

3 (3). Александр Логинов (Россия) — 161 (+40)

4 (10). Мартен Фуркад (Франция) — 160 (+60)

5 (4). Симон Дестье (Франция) — 153 (+38)

6 (6). Матвей Елисеев (Россия) — 147 (+43)...

33 (37). Евгений Гараничев (Россия) — 37 (+13)...

40 (32). Никита Поршнев (Россия) — 28 (0)...

51 (43). Эдуард Латыпов (Россия) — 19 (+3)...

56 (45). Дмитрий Малышко (Россия) — 14 (0)