Йоханнес Бе: "Допустил просто ужасные ошибки"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который уверенно лидировал вплоть до четвертого рубежа в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, но там допустил три промаха и опустился на второе место, разочарован своим выступлением.

- Это биатлон. Я разочарован, что не выиграл, - сказал Бе. - Допустил просто ужасные ошибки на последней стрельбе. Теперь я еще больше голоден до побед. (Владимир Иванов)

Напомним, Бе досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, набрав 1050 очков.

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