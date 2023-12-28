Ярошенко рассказал об особенностях стрельбы на Рождественской гонке

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко ответил на вопрос об особенностях стрельбы на Рождественской гонке по биатлону в Германии.

«Это та же специфика, как в суперспринте. Как болельщик, я не понимаю формата этого соревнования без зрительского ажиотажа. Кажется, что на стадионе проходит какой-то сюрреализм. Укороченные круги, маленькая дистанция, все крутится так быстро, что не успеваешь просто следить за происходящим. Успеваешь увидеть лидеров, а на тех, кто на пятом-шестом месте, просто внимания не обращаешь. Для меня от этого теряется прелесть биатлона. А там такой ажиотаж, что все понимают, что рассусоливаться некогда. Когда я выступал с Анной Богалий, она стреляла не так быстро, как Катя. Она работала качественно, с уверенным запасом прочности, но медленно. На «Шальке» так не стреляют. Это формат Юрьевой, Алексея Волкова, Туры Бергер. Там нужна высоченная скорострельность, но всегда присутствует элемент лотереи. Нам с ним повезло. Свою часть я прошел 70 на 30, а Катя — на сто процентов и все сделала красиво

В четверг, 28 декабря в немецком Гельзенкирхене на арене футбольного «Шальке» в 22-й раз состоится биатлонная Рождественская гонка. В соревнованиях поучаствуют десять команд из девяти стран.

Российские спортсмены пять раз побеждали на турнире, а первыми это в 2007 году сделали Ярошенко и Екатерина Юрьева.