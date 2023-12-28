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Сегодня, 19:13

Ярошенко объяснил, почему многие спортсмены стали равнодушно относиться к Рождественской гонке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко ответил, почему многие спортсмены стали равнодушно относиться к Рождественской гонке.

«Причина — подготовка к Кубку мира. Тренировочный процесс немножко разрывался, хотя раньше все сильнейшие участвовали. Сейчас набор проходит по остаточному принципу. Даже у немцев порой выходят вторые-третьи составы. Вряд ли топовым спортсменам уже интересно сражаться за те же 10 тысяч евро, которые еще могут впечатлить наших граждан, но те же норвежские биатлонисты за победу в Кубке мира получают 25 тысяч евро, а на «Шальке» призовые выросли не так стремительно. Это можно было сравнить с элитным клубом «Что? Где? Когда?», попасть в который было престижно. Когда я был лет на 20 моложе, смотрел все их передачи, а сейчас вижу кучу людей, которых не знаю, поэтому практически не смотрю эту передачу», —приводит слова Ярошенко Metaratings.ru.

28 декабря в Гельзенкирхене (Германия) на арене футбольной команды «Шальке» 22-й раз в истории пройдет традиционная Рождественская гонка. В соревнованиях примут участие десять команд из девяти стран мира.

Россияне пять раз одерживали победу в турнире, а первыми это в 2007 году сделали Ярошенко и Екатерина Юрьева.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshenko-rozhdestvenskaya-gonka-vryad-li-topovym-sportsmenam-uzhe-interesno-srazhatsya-za-10-tysyach-evro-319712/
Биатлон
Дмитрий Ярошенко
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