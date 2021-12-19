Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал бронзовую медаль российской биатлонисткой Кристиной Резцовой в масс-старте этапа Кубка мира по биатлону в Анси.

«Бронза Резцовой — это очень приятное и эмоциональное событие, — цитирует «Чемпионат» Ярошенко. — Главное, что рабочая медаль, а не какая-то подарочная, когда все наошибались и намазали. Это очень трудовая бронзовая награда, добытая в упорной борьбе. У Кристины есть потенциал на золотую медаль. Бронза — это отлично, тем более это первый подиум для Резцовой. Кристина боролась за свою медаль — она большая молодец. Такие гонки придают уверенность в себе в будущем. Очень важно испытывать эти чувства. Благодаря таким стартам у Резцовой будет понимание, как себя вести. Уверен, что в будущем Кристина исключит эти промахи, потому что она умеет хорошо стрелять».

Масс-старт выиграла шведская биатлонистка Эльвира Эберг (35:21.7). Резцова отстала от победительницы на 12,1 секунды. Для россиянки это первая в карьере личная медаль Кубка мира, а для женской сборной России — первый подиум в этом сезоне.