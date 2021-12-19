Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

В составе российской команды выступили Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков. Россияне прошли дистанцию без штрафных кругов, использовав 6 дополнительных патронов на 8 огневых рубежах.

Второе место заняла сборная Норвегии, уступившая России 54,8 секунды, на третьей строчке — Италия с отставанием в 1 минуту и 26,5 секунды.

Биатлон

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Мужчины/Женщины

Смешанная эстафета

4 х 6 км

1. Россия (Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим Цветков) — 1:05.58,5

2. Норвегия (Марта Йохансен, Осне Скреде, Ховард Богетвейт, Эрленн Бьентегорд) — +54,8

3. Италия (Беатрис Трабукки, Микела Каррара, Дидье Бьона, Доминик Виндиш) — +1.26,5

4. Швейцария (Аита Гаспарин, Леа Майер, Жереми Финелло, Йоша Буркхальтер) — +1.48,1

5. Украина (Валентина Семеренко, Екатерина Бех, Виталий Труш, Денис Насыко) — +2.00,5

6. Белоруссия (Алина Пильчук, Юлия Ковалевская, Сергей Бочарников, Иван Тулацин) — +2.14,8