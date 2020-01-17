«Я больше не хочу с ним разговаривать». Вирер — о бывшем тренере Обереггере
09:58
Чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер отметила, что в настоящий момент не общается с бывшим тренером сборной Италии Патриком Обереггером.
— Я больше не хочу с ним разговаривать, — цитирует NRK Вирер. — Все кончено. Он не был честен со мной, так что для меня лучше оборвать с ним все контакты. У меня новые тренеры и другие вещи, о которых нужно думать.
У меня уже другая жизнь, я живу в другом месте. Не думаю, что мы с ним будет часто встречаться. Но никогда не говори «никогда».
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