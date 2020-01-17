Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

«Я больше не хочу с ним разговаривать». Вирер — о бывшем тренере Обереггере

09:58
Теги:

Чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер отметила, что в настоящий момент не общается с бывшим тренером сборной Италии Патриком Обереггером.

— Я больше не хочу с ним разговаривать, — цитирует NRK Вирер. — Все кончено. Он не был честен со мной, так что для меня лучше оборвать с ним все контакты. У меня новые тренеры и другие вещи, о которых нужно думать.

У меня уже другая жизнь, я живу в другом месте. Не думаю, что мы с ним будет часто встречаться. Но никогда не говори «никогда».

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир