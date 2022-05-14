Министр спорта Белоруссии обвинил Международный союз биатлонистов в двойных стандартах

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) нашел формальный повод отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«Двойные стандарты в спорте существовали всегда, но Запад нас отчаянно хотел убедить, что играет честно. Вспомните, Беларусь 20 лет боролась за право провести в «Раубичах» этап Кубка мира и была этого достойна, как никто другой. Нам обещали. Кормили завтраками. А в итоге отдали это право эстонскому Отепя. Вопрос: вы хотя бы одного эстонского биатлониста знаете? Что это, если не двойные стандарты? К тому же когда в 2020 м гораздо более северная Эстония не смогла провести чемпионат Европы, именно Беларусь подставила плечо и спасла ситуацию, а вместе с ней и подмоченную репутацию IBU. Так что нынешние дисквалификации и отстранения белорусских и российских спортсменов — это история давняя, а ситуация на Украине — лишь формальный повод», — цитирует Ковальчука «Беларусь сегодня».

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.