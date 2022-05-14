Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:25

Министр спорта Белоруссии обвинил Международный союз биатлонистов в двойных стандартах

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) нашел формальный повод отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«Двойные стандарты в спорте существовали всегда, но Запад нас отчаянно хотел убедить, что играет честно. Вспомните, Беларусь 20 лет боролась за право провести в «Раубичах» этап Кубка мира и была этого достойна, как никто другой. Нам обещали. Кормили завтраками. А в итоге отдали это право эстонскому Отепя. Вопрос: вы хотя бы одного эстонского биатлониста знаете? Что это, если не двойные стандарты? К тому же когда в 2020 м гораздо более северная Эстония не смогла провести чемпионат Европы, именно Беларусь подставила плечо и спасла ситуацию, а вместе с ней и подмоченную репутацию IBU. Так что нынешние дисквалификации и отстранения белорусских и российских спортсменов — это история давняя, а ситуация на Украине — лишь формальный повод», — цитирует Ковальчука «Беларусь сегодня».

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://www.sb.by/
Биатлон
Читайте также
Появилась новая допинговая империя зла. Что это за страна?
Перехода в Азию не будет, РПЛ ждут изменения и плюсы от санкций. Президент РФС Александр Дюков рассказал, каким будет российский футбол
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Дюков рассказал о дополнительных обращениях в CAS в связи с отстранением российских команд из еврокубков
Дюков заявил, что РФС не рассматривает варианта перехода к Азиатской футбольной ассоциации
«Не собираемся переходить в Азию». Глава РФС Дюков — о будущем российского футбола
Дюков рассказал о плюсах для российского футбола в условиях изоляции
Дюков сообщил, что следующий сбор национальной команды России запланирован на сентябрь
УЕФА прокомментировал апелляцию российских клубов в CAS
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Союзу биатлонистов России запретили менять устав. Выборы пройдут по старому регламенту
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости