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Допинг

Всех призеров ЧМ по биатлону проверят на допинг

14:29

Все призеры чемпионата мира по биатлону-2020 будут проверены на допинг, сообщает ТАСС со ссылкой на президента IBU Олле Далина. Турнир пройдет с 13 по 23 февраля в Антерсельве.

— У нас очень обширная антидопинговая программа, которая включает и внесоревновательное тестирование, — сказал Далин. — Разумеется, она будет распространяться и на чемпионат мира. Как обычно, мы будем тестировать всех призеров и еще пару спортсменов, которые будут выбраны случайным образом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7743749

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