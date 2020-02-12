Всех призеров ЧМ по биатлону проверят на допинг

Все призеры чемпионата мира по биатлону-2020 будут проверены на допинг, сообщает ТАСС со ссылкой на президента IBU Олле Далина. Турнир пройдет с 13 по 23 февраля в Антерсельве.

— У нас очень обширная антидопинговая программа, которая включает и внесоревновательное тестирование, — сказал Далин. — Разумеется, она будет распространяться и на чемпионат мира. Как обычно, мы будем тестировать всех призеров и еще пару спортсменов, которые будут выбраны случайным образом.