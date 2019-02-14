"Возможно, потеряла концентрацию". Бикташева объяснила промах в спринтерской гонке

Российская биатлонистка Лейсан Бикташева заявила, что допустила промах в спринте на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити из-за потери концентрации. 25-летняя спортсменка промахнулась на стойке и заняла 44-е место.

- Я бодро выгляжу? Это обманчивое впечатление, - сказала Бикташева в эфире канала "Матч Арена". - Тяжело было с первого круга. Меня вели, после первой стрельбы я шла 26-я. Потом становилось тяжелее.

Стрелковую часть отработала более-менее хорошо, а ходом было тяжело. Промах? Начала стрелять хорошо, но расслабилась и промахнулась. Пульс начал успокаиваться, тонус спал. Возможно, потеряла концентрацию.

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