Владимир Драчев: «У девочек что-то разладилось со стрельбой в масс-старте»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что российские биатлонистки не справились со стрельбой в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли 29-е и 30-е место соответственно.

— У девочек что-то разладилось со стрельбой, надо посмотреть, что случилось, — приводит ТАСС слова Драчева. — Много нюансов, тут очень сильный ветер гуляет, кто-то умеет стрелять в такую погоду, кто-то — нет, кто-то на удержании, на балансе держит, а кто-то занимает жесткую стойку. Надо уметь стрелять в ветер, но не получилось. Может быть, надо специальные тренировки проводить, но Оберхоф один такой, остальные этапы будут другими, и я уверен, что там совсем другая стрельба будет у биатлонистов. Здесь не только у нас были проблемы, многие уходили и на три штрафных круга, и на четыре. Такой вид спорта, обидно только, что лидеры как справлялись, так и справляются.

Сборная России не завоевала ни одной медали на этапе Кубка мира в Оберхофе.