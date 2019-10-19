Глава СБР Владимир Драчев заявил, что вероятность лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства стала одной из основных причин, по которой конгресс Международного союза биатлонистов не стал рассматривать вопрос восстановления полноправного членства Союза биатлонистов России.

— Думаю, это был один из основных аргументов, о котором они открыто не говорили, — приводит слова Драчева ТАСС. — Основная задача была — не принимать нас, потому что вопросы ВАДА еще открыты. Есть информация, что как только по РУСАДА будет решение, нам будет проще говорить о восстановлении или отказе в нем.

Это вопрос выполнения 11-го критерия, который говорит о том, что в этом году не должно быть допинговых случаев. К сожалению, у нас этот случай есть и он произошел со спортсменкой, входящей в состав сборной страны.

Но это не допинговый случай связанный с употреблением запрещенного препарата, а нарушение антидопинговых правил. Мы об этом говорили с рабочей группой, которая подтвердила, что этот критерий надо изменять. Но на конгрессе об этом даже слова не сказали, а сказали, что этот критерий не выполнен.