Владимир Драчев: "Надеемся, что в сентябре СБР будет восстановлен в правах"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассчитывает, что полноценное членство организации в Международном союзе биатлонистов (IBU) будет восстановлено в сентябре. Об этом он заявил на заседании тренерского совета, которое проходит в Тюмени.

- Мы надеемся, что в сентябре на конгрессе IBU наша федерация будет восстановлена в правах, - цитирует ТАСС Драчева. - Мы к этому идем большими шагами. Пока все идет по плану: мы выполняем критерии IBU в спокойном режиме.

​напомним, в середине ноября было принято решение создать рабочую группу по восстановлению прав СБР, ее ближайшее заседание пройдет 6 мая. IBU определил 12 условий восстановления прав СБР, которые разделены на четыре категории: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами.