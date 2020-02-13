Владимир Драчев: «На чемпионате мира все боли забываются»

Глава СБР Владимир Драчев в интервью «Известиям» отметил, что на чемпионате мира спортсмены забывают о болях.

— В интервью «Известиям» бывший главный тренер национальной команды Владимир Барнашов говорил, что у лидера мужской сборной Александра Логинова болит не только локоть, но и спина. Как оцените его здоровье перед стартом ЧМ-2020?

— Поверьте, на чемпионате мира все боли забываются. Самое главное сейчас — добиться результата на главном турнире сезона. А какими методами, пусть через боль в локте, спине, это уже не важно. Зритель не должен видеть эти боли, они должны оставаться внутри. У всех профессиональных спортсменов всегда все болит. Спорт высших достижений — это не физкультура. Так что очень надеюсь, что в Италии Логинов забудет о всех болячках.