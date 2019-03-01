Виктория Сливко: "Болельщики, пищущие гадости в Интернете, в лицо это не повторят"

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала про свое отношение к людям, которые пишут гадости в интернете. По ее словам, в лицо они такое не повторят.

– Конечно, на соревнованиях никто не скажет, что ты плохой, – цитирует Сливко "Тюменская арена". – В Раубичах болельщики ждали нас с Натальей Гербуловой в гостинице, говорили, что они с нами и что все получится. Те болельщики, которые пишут негативные вещи в Интернете, на соревнования по биатлону и не ездят. Они никогда не смогут повторить это в лицо. Только создают секретные аккаунты и пишут гадости.

– Не задумывались ли вы когда-либо о работе со спортивным психологом?

– Я думала об этом, но решила, что не смогу разговаривать открыто с человеком, которого не знаю. Конечно, высококлассные специалисты в состоянии очень помочь спортсмену. Но я не смогу открыть душу до той степени, чтобы незнакомый человек меня понял. Я общаюсь с близкими, с тренерами, с которыми работаю. Они видят по тренировкам, как и на что я реагирую. С ними можно поговорить, они выслушают и помогут. Тренер сборной – Виталий Викторович Норицын – очень грамотный психолог, который всегда найдёт нужные слова.