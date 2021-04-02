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Выступление сборной России по биатлону на международных турнирах в сезоне-2020/21 признали удовлетворительным

10:33
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Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал удовлетворительным выступление мужской и женской команд на международных соревнованиях, сообщает ТАСС.

На тренерском совете отчет о проделанной работе предоставили старшие тренеры мужской и женской команд, Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Работа мужской сборной была поддержана единогласно. С оценкой выступления женской команды не согласились два делегата из 57, посчитавшие, что сборная выступила неудовлетворительно.

По итогам сезона-2020/21 женская сборная России потеряла максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон. На чемпионате мира в Поклюке (Словения) национальная команда завоевала одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11056217

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